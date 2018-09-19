اتحاد الكرة يحيل لاعبين إلى «الانضباط» لارتكابهم مخالفات

المصدر: منصور السندي وجوني جبور- دبي

كشف اتحاد الكرة على لسان أمينه العام محمد بن هزام الظاهري عن قيام لاعبين بمنتخبات المراحل السنية بارتكاب تجاوزات ومخالفات جديدة أثناء وجودهم في معسكرات هذه المنتخبات، مشيراً الى أن اتحاد الكرة قرر إحالة هؤلاء اللاعبين، الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم، إلى لجنة الانضباط للتحقيق معهم، وفقاً لما تنص عليه اللائحة، فيما أكد بن هزام رداً على سؤال بشأن تجنيس لاعب الوحدة الأرجنتيني سيبسيتان تيغالي للعب في صفوف المنتخب الوطني، أن اتحاد الكرة ليس الجهة المختصة بالتجنيس، مشدداً على أن اتحاد الكرة لم يتردد في دعم المنتخب بأي لاعب سيخدم المنتخب، وتنطبق عليه الشروط المطلوبة. وقال بن هزام خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بمقر اتحاد الكرة في دبي، عقب اجتماع مطول للجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية: «تقرر إحالة بعض اللاعبين بمنتخبات المراحل السنية إلى لجنة الانضباط لقيامهم بارتكاب مخالفات».

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد عاقب لاعبي المنتخب عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت ومحمد فوزي بسبب مخالفتهم للائحة المنتخب خلال مشاركة الأبيض في كأس الخليج التي أقيمت في الكويت يناير الماضي.

وأشار بن هزام إلى ان لجنة المنتخبات والشؤون الفنية ناقشت خلال اجتماعها أمس برئاسة عبدالله الجنيبي برنامج منتخبات الشباب والأولمبي والمنتخب الأول، لافتاً الى أن اللجنة ناقشت تقريراً مفصلاً من مدرب المنتخب الأول الإيطالي ألبيرتو زاكيروني عن مرحلة الإعداد الماضية، فضلاً عن شرح تفصيلي لبرنامج الإعداد للفترة المقبلة، وأضاف بن هزام «تم التأكيد على تجهيزات المنتخب لكاس آسيا، وتقرر أن يلعب المنتخب خلال معسكره المقبل في أكتوبر مباراتين وديتين أمام كل من هندوراس وفنزويلا». وأوضح «الاجتماع تناول العديد من النقاط المتعلقة بتحضيرات المنتخبات الوطنية لاستحقاقات المقبلة، إذ تمت مناقشة التقرير المقدم من الجهاز الإداري والفني للمنتخب الأول عن معسكري النمسا وإسبانيا استعداداً لكأس آسيا ومتطلبات معسكر شهر أكتوبر المقبل، الذي سيقام خلال الفترة من السادس حتى السادس عشر من الشهر ذاته». وتابع «أطلعت اللجنة على التفاصيل الخاصة بالمباريات الودية التي خاضها المنتخب خلال المعسكرين، والتي كانت مع منتخبات متوسطة المستوى بناء على طلب الجهاز الفني، على أن يشهد معسكر أكتوبر مباراتين مع منتخبين ذات تصنيف متقدم وهما فنزويلا الذي يأتي في المرتبة 31 عالمياً، وهندوراس صاحب المركز الـ61 عالمياً. وأكمل «اللجنة أكدت التزام الجهاز الفني للمنتخب الأول بالتجمع خلال أيام (فيفا) فقط». وبخصوص تصريحات مدرب العين زوران ماميتش بشأن عدم سعادة لاعبي فريقه أثناء مشاركتهم مع المنتخب بجانب هبوط مستوياتهم، أكد بن هزام أن هذه التصريحات لم تكن دقيقة، مشيراً إلى ان جميع اللاعبين الذين يشاركون مع المنتخب يكونون في قمة السعادة، خصوصاً أن ارتداء قميص المنتخب شرف لكل لاعب.

أبرز قرارات لجنة المنتخبات

- مناقشة التقرير المقدم من الجهاز الإداري والفني للمنتخب الأول عن معسكري النمسا وإسبانيا استعداداً لنهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.

- مناقشة متطلبات معسكر شهر أكتوبر المقبل من 6 إلى 16 في برشلونة الذي سيشهد مباراتين مع فنزويلا وهندوراس.

- اللجنة أكدت التزام الجهاز الفني للمنتخب الأول بالتجمع خلال أيام «فيفا» فقط.

- تكليف راشد الزعابي وحسن عبدالوهاب عضوي مجلس الإدارة لمرافقة المنتخب في نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي ستقام في جاكرتا الشهر المقبل، كما أشادت بالتحضيرات.

- الموافقة على المشاركة في دورة دولية ودية لمنتخب الناشئين تحت 15 سنة في إيطاليا بشهر أبريل المقبل

- أوصت بتطبيق العقوبات حسب لائحة المنتخبات والشؤون الفنية على مخالفات لاعبين للمنتخبات في المراحل السنية.