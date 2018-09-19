«الشرطة» و«دبي الرياضي» يؤهّلان نزلاء المؤسسات العقابية بدنياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، دورة تدريبية لإعداد وتأهيل مدربين للياقة البدنية من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي، ضمن فعاليات البرنامج الرياضي لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يأتي في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» التي تهدف الى توفير فرص ممارسة الرياضة لكل أفراد المجتمع.

وشارك في النسخة الثانية من الدورة، التي تقام في الإدارة العامة للمنشآت العقابية والإصلاحية للعام الثاني على التوالي، 10 دارسين من مختلف الجنسيات، وتهدف الدورة إلى إتاحة الفرصة للنزلاء لممارسة الرياضة وفقاً لأفضل الممارسات، وإيجاد بيئة رياضية صحية داخل المراكز خالية من الأمراض الناجمة عن قلة الحركة، وضمان إدارة حصص تدريبية من قبل مدربين أكفاء مؤهلين من النزلاء، كما أن هذه الدورة المعتمدة من أكثر من 50 دولة في العالم ستؤهل النزلاء من كل الجنسيات، للاندماج في المجتمع بعد خروجهم، عبر توفير فرص العمل المناسبة في مجال تدريب اللياقة البدنية.