إقبال كبير للتسجيل في أولى جولات الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهد مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي، حركة مستمرة مع بدء التسجيل للمشاركة في منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، التي ينظمها النادي السبت المقبل.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فتح باب التسجيل منذ الأحد الماضي للسباق المرتقب، وأفاد النواخذة والملاك بالخطوات الخاصة لاستكمال القيد والتسجيل، وكذلك التعليمات الخاصة بالمشاركة في السباق.

وتواصل اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التجهيز لإقامة السباق الكبير بالتنسيق والتشاور مع الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في إمارة دبي، من أجل إنجاح التظاهرة الكبيرة، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل (قيادة السرب الرابع)، وسلطة مدينة دبي الملاحية، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناتي دبي وياس الرياضيتين.