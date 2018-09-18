اتحاد ألعاب القوى: تطاول «عويطة» دليل فشله

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أصدر اتحاد ألعاب القوى، أمس، بياناً رداً على الاتهامات التي طالته من قبل المدير الفني السابق للاتحاد، المغربي سعيد عويطة.

وجاء في نص البيان: «شهدت الساحة الرياضية في الآونة الأخيرة مناقشات مستفيضة حول نتائج مشاركة منتخباتنا الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا 2018 عامة ومنتخب ألعاب القوى خاصة، ومع قناعتنا الكاملة بأن نتائج المنتخب لم ترضِ طموحاتنا أو طموحات الشارع الرياضي، فإننا نؤكد ان اسم دولة الإمارات فوق كل اعتبار وأكبر من مهاترات موظف مقال».

وأضاف البيان: «لقد تابعتم معنا رحلة إعداد المنتخب الوطني، التي سبقها مؤتمر صحافي للمدير الفني (المقال)، وما قطعه على نفسه من وعود، واتحاد الإمارات لألعاب القوى من جانبه يرفض كل هذه الاتهامات التي ادلى بها المدير الفني (المقصر) جملة وتفصيلاً بل ويحمله المسؤولية القانونية والأدبية عما ورد بحديثه من تجاوزات».

وجاء في ختام البيان: «ان تطاول المدير الفني (المقال) دليل اثبات على فشله (وشهادة الشهود امام القانون) ستكون هي الكلمة الفصل». وكان سعيد عويطة قد أكد أن رئيس اتحاد ألعاب القوى، المستشار أحمد الكمالي يُسيطر على الاتحاد ويضع الخطط الفنية للمنتخبات الوطنية وليس هو.

وقال في مقابلة مع قناة أبوظبي الرياضية: «أنا مدير فني على الورق فقط، والمدير الفني هو من كان يجلس في مكتبه يخطط للمنتخبات والأندية وكأس الدولة ولأشياء عدة أخرى».

مضيفاً: «خرجت مع الكمالي بمشروعات عدة بعد ستة أشهر من الجلسات والتحضير لإعداد بطل أولمبي لم يُنفذ منها أي شيء، والإعداد لدورة الألعاب الآسيوية تعرض للعديد من المضايقات والصعوبات كان أبرزها عدم وجود عدائين للتدريب معي، باستثناء سعود الزعابي الذي تمسك بتدريبه بعد أن لاحظ تطوره على صعيد الأرقام والتدريب، مشدداً على أن الكمالي لم يكن له اهتمام سوى بالثنائي علياء سعيد وإلهام بيتي، معترفاً بوجود عقد بينه وبين اتحاد ألعاب القوى، يحصل بموجبه على 50 ألف درهم راتباً شهرياً».

ودافع عويطة عن إقامته الدائمة في المغرب، مشدداً على أنه لم يكن يملك تأشيرة الإقامة في دولة الإمارات منذ عام 2017، موضحاً أنه كان يقوم بـ«زيارة» الإمارات خلال العامين الماضيين بموجب تأشيرة زيارة فقط. كما فجر عويطة مفاجأة متهماً رئيس اتحاد ألعاب القوى بأنه طلب منه تسهيل «تعاطي» سعود الزعابي للمنشطات. وقال: «أملك الأدلة على هذا، وقدمت شكوى للاتحاد الدولي للعبة بخصوص أدلة أخرى تتعلق بقضية تعاطي اللاعبة إلهام بيتي المنشطات، وبسبب تلك الواقعة تم إيقافها لمدة عامين».

وأشار: «تحدثت بالفعل إلى سعود الزعابي، ونقلت إليه اقتراح رئيس الاتحاد، لافتاً إلى أن اللاعب رفض قبول هذا العرض، ولو كان له رأي آخر غير ذلك لتركت مهمة تدريبه على الفور».