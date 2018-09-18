منتخب الشباب يبدأ استعداده لكأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة أمس، معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، في إطار تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال الفترة من 18 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2018 بمشاركة 16 منتخباً.

وعلى ملعب ذياب عوانة بالخوانيج أدى الأبيض أولى حصصه التدريبية تحت إشراف المدرب لودفيك باتيللي وجهازه المعاون، حيث شملت تدريبات اللياقة البدنية وبعض الجمل التكتيكية والفنية للوقوف على جاهزية اللاعبين بعد مشاركتهم في بطولة تايلاند الدولية الودية.

وسيخوض الأبيض في معسكره الحالي الذي سيستمر حتى الثالث من شهر أكتوبر مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي يومي 24 و26 سبتمبر.

وكان الأبيض اختتم مشاركته في البطولة الدولية الودية التي أقيمت في بانكوك للفترة من 3 إلى 11 سبتمبر، وحقق فيها المركز الثاني بعد المنتخب الأردني الذي أحرز اللقب.

وتضم قائمة المنتخب 25 لاعباً هم: سهيل المطوع، عبدالرحمن صالح، علي صالح، فارس خليل، يوسف بخيت (الوصل)، طحنون الزعابي، فهد الحمادي، منصور الحربي (الوحدة)، خالد البلوشي، سعود المهري، سعيد العامري (العين)، أحمد عبدالله، رائد رضا، عمر أحمد، عيد النعيمي، عبدالله النقبي (شباب الأهلي)، سعيد الكعبي، سلطان مهبوب (الشارقة)، راشد سالم، عمر سعيد (حتا)، أحمد فوزي، سالم خيري (الجزيرة)، يعقوب يوسف (الإمارات)، ماجد راشد، فهد باروت (اتحاد كلباء).