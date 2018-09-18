المصدر: الامارات اليوم

تسوية

طالب اتحاد لعبة فردية، المدرب في رسالة رسمية، بتسوية مالية قيمتها 340 ألف درهم، كان قد حصل عليها دون أن يقدم الفواتير الرسمية بصرف المبلغ، خلال معسكر المنتخب قبل مشاركته في آسياد جاكرتا.

مطالبة

خيّر أحد لاعبي دوري المحترفين إدارة ناديه بين إيجاد حل لمشكلاته المتكررة مع مدربه الأجنبي والمستمرة منذ الموسم الماضي، أو رحيله، بعد أن تلقى ثلاثة عروض محلية، وذلك لاستبعاده عن المشاركة في المباريات، رغم التزامه بالتدريبات.

تعليق

علّق رئيس نادي بشكتاش التركي، فيكرت أورمان، على سفر الإسباني ألفارو نيغريدو إلى دبي، للانضمام إلى النصر، موضحاً أنه ليس لديه أي فكرة عن رحيل اللاعب، وأن النصر لا يستطيع ضمه إلا بمفاوضة بشكتاش، بحسب قناة «إيه سبور» التركية.