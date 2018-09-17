المصدر: الامارات اليوم

حوافز

طالب مشجعون لنادي الشارقة إدارة النادي بمضاعفة حوافز ومكافآت الفوز للاعبي الفريق، بعد الفوز في مباراتيه أمام كل من الظفرة والنصر بدوري الخليج العربي، تحفيزاً لهم للاستمرار بهذا المستوى الفني المميز الذي قدموه.

إصابة

اضطر مدرب شباب الأهلي، التشيلي خوسيه لويس سييرا، إلى وضع اللاعب الدولي، إسماعيل الحمادي، على مقاعد البدلاء، خلال مباراة فريقه مع عجمان، لعدم قيام اللاعب بالتدريب مع الفريق إلا مرة واحدة، بسبب شكواه من الإصابة.

تهنئة

حرص مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، على تهنئة لاعبيه عقب مباراتهم أمام شباب الأهلي، داخل غرفة الملابس، مثنياً على الأداء الذي قدمو، على الرغم من الخسارة 1-3، مشدداً على أنهم خسروا لأن الحظ اختار أن ينحاز للمنافس.