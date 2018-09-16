المصدر: الامارات اليوم

تذاكر

شكا عدد من مشجعي اتحاد كلباء، عدم قدرته على شراء التذاكر من فئة 15 درهماً لمباراة «النمور» أمام الإمارات، إلكترونياً، إذ أشار الموقع إلى أن التذاكر نفدت، علماً أن المدرجات كانت غير ممتلئة.

لوفانور

نفى مصدر مقرب من نادي النصر صحة ما يُثار عن دخول النادي في مفاوضات مع شباب الأهلي، من أجل التعاقد مع المهاجم البرازيلي لوفانور، مشيراً إلى أن اللاعب غير موجود في حسابات مجلس الإدارة، الذي يبحث عن مهاجم صريح للتعاقد معه.

حكم

على الرغم من أن مباراة الشارقة والنصر، التي أقيمت أول من أمس، شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء للفريقين، إن حكم اللقاء محمد عبدالله حسن، لم يلجأ إلى تقنية الحكم الفيديو، كونه كان واثقاً بصحة القرارات التي اتخذها.