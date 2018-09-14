الـ«فلاي بورد» تفتتح موسم «أبوظبي البحري» اليوم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم ضربة البداية للموسم الجديد لنادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأولى البطولات المحلية، مع الجولة الأولى من بطولة الإمارات للـ«فلاي بورد» الاستعراضية، التي تقام على كاسر الأمواج وبالقرب من سارية العلم، وينتظر محبو وعشاق الاستعراض بالـ«فلاي بورد» والحركات الاستعراضية بشكل عام فاصلاً مهماً ومثيراً من الكثير من الحركات البهلوانية والتميز البحري لمتسابقي هذه الفئة.

ومن المقرر أن يقام خلال الموسم الحالي أربع جولات مختلفة للـ«فلاي بورد»، تتوزع ابتداء من اليوم وحتى نهاية أبريل المقبل.

وكان النادي وضع قوانين وشروط الاستعراض والمنافسة، إضافة إلى الاجتماع التنويري الذي سيسبق إقامة البطولة. من جهته، أكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، أن اختيار الأسبوع الثاني من سبتمبر لإطلاق الموسم البحري للنادي هو موعد مناسب تماماً، خصوصاً مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وتحسن الأجواء إلى الأفضل من مختلف النواحي. وقال: «اخترنا أن تكون البداية مع الاستعراض بالفلاي بورد من أجل أن يكون هناك تشويق وجذب أكبر للجمهور من أجل الحضور والمتابعة». وأضاف الرميثي: «يصادف إقامة الاستعراض يوم عطلة، وهو أمر مهم أيضاً، خصوصاً أن كاسر الأمواج يتحول إلى مزار عائلي وأسري خلال هذه الفترة، إضافة إلى توافد السياح في هذا الفصل، ونتوقع نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وأن تتفوق أول نسخة من البطولة هذا الموسم».