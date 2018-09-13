المصدر: الامارات اليوم

خريبين

ربطت بعض وسائل التواصل الاجتماعي بين لاعب الهلال، السوري خريبين، واهتمام نادي النصر به، إلا أن العميد أنهى تعاقده مع أربعة أجانب، ولا توجد أي معلومات تشير إلى رغبته في استبدال أيا من لاعبيه.

تحفظ

نفت مصادر في اتحاد الكرة ما تردد عن استبعاد شخصية مرشحة سواء لشغل منصب رئيس لجنة الانضباط، أو الاستئناف، بسبب وجود تحفظات عليه، مشيرة إلى أن عملية الترشح، من خلال الجمعية العمومية، أقيمت بصورة ديمقراطية.

رفض

رفض عضو مجلس إدارة أحد أندية دوري الدرجة الأولى، الإدلاء بأي تصاريح صحافية أو معلومات عن النادي، موضحاً أنه ترك مجلس الإدارة اعتراضاً على انسحاب الفريق من دوري الدرجة الأولى، ورفضه هذا القرار.