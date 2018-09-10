الظاهري يحصل على اعتماد دولي في بناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - العين

أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومقرها دبي، عن منحها شهادة الاعتماد الدولي للاعب المنتخب الوطني السابق، خالد الظاهري، ليصبح مدرباً معتمداً في الاتحاد الدولي، بعد اجتيازه ثمانية مستويات علمية.

وعبّر الظاهري في حديثه لـ«الإمارات اليوم» عن سعادته بالنجاح والتخرج في الأكاديمية، مشيداً بتجربته الجديدة، وموضحاً: «استفدت من الدورات الثماني بشكل كبير، وقد تطورت من الناحيتين العملية والعلمية في الجانب الأكاديمي بشكل واضح، بعد أن كانت مقتصرة على الجانب المعلوماتي الشفوي، وقد أسهمت الأكاديمية في تطويري في جانب التعامل مع مهارات إعداد اللاعبين بصورة علمية وصحيحة، فضلاً عن زيادة في الثقافة الرياضية والغذائية، التي كانت في السابق معلومات غير متكاملة من مصادر غير رسمية، وبعد الدراسة تم تصحيح المعلومات من مصادر معتمدة، والأهم الآن هو استثمار هذا الكم من المعلومات لخدمة الرياضة الإماراتية مستقبلاً».

وتم تكريم الظاهري ومنحه الشهادة خلال حفل ختام دورة المستوى الأول للأكاديمية، أول من أمس، في مدينة العين، بمشاركة 33 مدرباً رياضياً، وحاضر فيها المحاضر الدولي الإماراتي جعفر اشكناني.