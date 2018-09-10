المصدر: الامارات اليوم

عزاء

تقدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ومنتسو الاتحاد بخالص العزاء إلى أمين عام الاتحاد، محمد بن هزام الظاهري، لوفاة (عمه) عبدالله محمد بن هزام الظاهري، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

الشحات

شارك لاعب العين، المصري حسين الشحات، مع منتخب مصر في مباراته أمام النيجر، أول من أمس، في تصفيات كأس إفريقيا 2019، في أول مباراة رسمية يخوضها الشحات مع «الفراعنة»، إذ شارك في آخر 16 دقيقة من المباراة.

مدرب

في بيان اتحاد كرة القدم الأخير، نفى الاتحاد تواصله مع أي بديل ليحل مكان الإيطالي زاكيروني، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، ليتساءل الجمهور: «هل الرسالة هي تجديد الثقة بزاكيروني؟».