أكاديمية بناء الاجسام تخرج خالد الظاهري كأول مدرب مواطن

المصدر: محمد فاضل - العين

أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام واللياقة البدنية ومقرها دبي والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي لبناء الاجسام عن منحها شهادة التخرج للمدرب المواطن ولاعب المنتخب الوطني السابق بالكلاسيك خالد الظاهري ليكون اول مدرب مواطن ينجح بتجاوز ثمان مستويات تدريسية بدرجة الامتياز، في الاختبارات العملية والنظرية الثمان في علوم التدريب والتغذية والثقافة الرياضية بشكل عام وفِي بناء الاجسام بشكل خاص، والتي تقدمها الاكاديمية، باشراف الدولي الاماراتي جعفر اشكناني ومحاضرين دوليين اخرين.

وحضر مراسيم التكريم رئيس الاكاديمية عبد الكريم محمد سعيد ونائبه زايد الجلاف، وعدد من الرياضيين، من جهته عبر المدرب الظاهري عن سعادته للنجاح والتخرج من الاكاديمية ومشيدا بتجربته الجديدة وموضحا: استفدت من الدورات الثمان بشكل كبير، وقد تطورت قابلياتي التدريبية من الناحية العمليه والعلمية في الجانب الأكاديمي بشكل واضح، بعد ان كانت مقتصرة على الجانب المعلوماتي الشفوي، وقد ساهمت الاكاديمية بتطويري في جانب التعامل مع مهارات اعداد اللاعبين بصورة علميه وصحيحة فضلا عن زيادة في الثقافة الرياضيه والغذائية. والتي كانت في السابق معلومات غير متكاملة من مصادر غير رسمية، وبعد الدراسة تم تصحيح المعلومات من مصادر معتمدة والاهم الان هو استثمار هذا الكم من المعلومات لخدمة الرياضة الاماراتية مستقبلا.

وتم تكريم الظاهري ومنحه الشهادة خلال حفل ختام دورة المستوى الاول للأكاديمية والتي اختتمت يوم امس في مدينة العين بمشاركة 33 مدربا رياضيا وحاضر فيها المحاضر الدولي الاماراتي جعفر اشكناني، وبحضور ممثل الاكاديمية في العين خالد الحمادي.