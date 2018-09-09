«الهيئة» تتسلم كتاب «الرياضة في فكر زايد»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تلقى الأمين العام للهيئة العامة للرياضة بالوكالة عبدالمحسن الدوسري، والأمين المساعد خالد عيسى المدفع، الإصدار الجديد للإعلامي الإماراتي محمد الجوكر بعنوان: «الرياضة في فكر زايد»، الذي تناول فيه مسيرة القائد المؤسس واهتمامه بالقطاع الشبابي والرياضي، وذلك بمناسبة عام زايد.

وأعربا عن تقديرهما البالغ للدور الكبير الذي قام به الإعلامي محمد الجوكر، في إصدار هذا الكتاب المتميز الذي يحكي مسيرة الشيخ زايد «طيب الله ثراه»، في دعمه لواحد من أهم قطاعات الدولة واهتمامه بعنصري الشباب والرياضة.

مشيرين إلى أهمية توثيق مثل هذه الأعمال الوطنية لتكون مثالاً للأجيال القادمة.

وأكدا الدوسري والمدفع أن الهيئة العامة للرياضة تعتز بأن الساحة تتمتع وتزخر بالشخصيات الناجحة في شتى المجالات، خصوصاً الإعلامية والعلمية والثقافية، التي شكلت علامة من علامات التاريخ الرياضي الإماراتي العريق وباتت تجاربها ناجحة، حيث إن هذا الإصدار هو الـ15 من إصدارات الجوكر الرياضية.