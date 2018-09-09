المصدر: الامارات اليوم

رقابة

حضر إلى دبي، إيمليان دياز، وكيل أعمال وابن مدرب اتحاد جدة، الأرجنتيني رامون دياز، وأحد أعضاء الجهاز الفني في النادي، لمراقبة الوصل خلال لقائه أمام كلباء في الكأس، وقبل مواجهة الفريقين في كأس العرب 30 الجاري.

اجتماع

ينتظر أن يعقد اتحاد الكرة اجتماعاً مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب، بقيادة المدرب زاكيروني، لمناقشة التطورات الجديدة، بعد الخسارة أمام ترينداد وتوباغو، في المباراة الودية الأخيرة، حيث ظهر الأبيض بمستوى متواضع.

مهاجم

اقترب نادي الإمارات من التعاقد مع مهاجم مالي ليكون الأجنبي الرابع في الفريق، بعد التعاقد مع الثلاثي، العاجي كونيه، والأسترالي إبيني، والغيني سيلا، بعد فترة طويلة من المفاوضات مع عدد من اللاعبين لم تكلل بالنجاح.