عمر الظاهري يقود منتخب القوة البدنية في بطولة آسيا

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالرحيم المري، عن تعيين اللاعب الدولي بالقوة البدنية عمر جمعة الظاهري بمهمة قيادة منتخبي الشباب والرجال في بطولة آسيا للقوة البدنية التي ستستضيفها دبي خلال الفترة من 18 إلى 24 الجاري.

وستكون مهمة الظاهري كذلك، الإشراف الفني على اللاعبين، بالرغم من كونه لم يعتزل اللعب، وذلك للاستفادة من خبرته الفنية والذهنية الواسعة في القوة البدنية خلال المنافسات المقبلة.

وقال المري في تصريحات صحافية: «الظاهري لن يشارك في البطولة كلاعب لكونه مصاباً، ولكونه يتمتع بخبرة فنية معروفة قررنا الاستعانة به كمدرب بصورة مؤقتة بناءً على توجيهات رئيس مجلس ادارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والقاضية بضرورة الاستعانة بالكفاءات التدريبية الوطنية، للاستفادة من إمكاناتهم الفنية، ليكون ثاني مدرب يتولى تدريب المنتخبات الوطنية في هذه الرياضة، بعد تسلم المدرب زويد سالمين تدريب منتخب بناء الأجسام في وقت سابق».

وفي هذا السياق عبر المدرب واللاعب الظاهري عن شكره وتقديره لاتحاد اللعبة لتكليفه بهذه المهمة الوطنية، مؤكداً في تصريحات صحافية أنه يسعى الى أن يقدم خلاصة خبرته بدعم أبناء الامارات في هذه البطولة، كاشفاً عن عزمه على العودة الى الصالات كلاعب بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في فنلندا.