المصدر: الامارات اليوم

نواف

تحسّنت صحة لاعب نادي مسافي، نواف فريد علي، بشكل كبير، وغادر العناية المركزة في مستشفى الفجيرة، حيث تحسّنت صحة اللاعب، بعد أن تصادم مع لاعب آخر أثناء إحدى المباريات الودية للفريق.

إجازة

منح مدرب الفجيرة، التشيكي هاسيك، لاعبي الفريق والمنتخب الأولمبي محمد خلفان المسماري، وعبدالله النوبي، إجازة بعد المشاركة الناجحة مع المنتخب الأولمبي في آسياد جاكرتا، وقبل عودتهما للمشاركة مع الفريق في الدوري.

فوزير

علمت «الإمارات اليوم» أن لاعب النصر السعودي، المغربي محمد فوزير، تلقى عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للانتقال إلى صفوفه قبل غلق القيد، خصوصاً بعد خروجه من حسابات النصر في الموسم الحالي.