كونتيروس: اهتمامنا بكأس الخليج العربي لا يقل عن الدوري

المصدر: أحمد طارق - دبي

يسعى الوصل إلى تحقيق بداية جيدة في بطولة كأس الخليج العربي، عندما يستضيف اتحاد كلباء الساعة 17:50 على استاد الوصل في زعبيل، إذ يأمل «الإمبراطور» أن يواصل نتائجه الإيجابية، بعد فوزه في الجولة الأولى من دوري الخليج العربي على دبا الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد.

ويأمل «الفهود» أن يكرر مشواره الناجح في البطولة في الموسم الماضي، عندما تأهل إلى النهائي، قبل أن يخسر أمام الوحدة، في المقابل يخوض اتحاد كلباء اللقاء تحت قيادة فنية جديدة، بعد إقالة البرازيلي جورفان فييرا، وتعيين الإيطالي فيفاني، إذ يسعى «النمور» إلى تجاوز الخسارة الكبيرة في الدوري أمام الوحدة بستة أهداف مقابل هدفين.

من جهته، أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أن «الإمبراطور» تنتظره مباراة مهمة مع نادي اتحاد كلباء، مشيراً إلى أن المنافس قام بتغيير مديره الفني، وهو الأمر الذي يجعله لا يعلم شيئاً عن أسلوب الفريق مع مدربه الجديد، منوهاً بأن هذا الأمر لا يعنيه بقدر ما يعنيه جاهزية فريقه واستعداداته في المباراة المقبلة.

وأضاف في مؤتمر صحافي: «أعجبني أداء الفريق الهجومي في المباراة السابقة ضد دبا سواء من ناحية الاستحواذ أو بناء الهجمات، لكن هذا لا ينفي أن لدينا بعض الثغرات في خط الدفاع، الأمر الذي نعكف على حله في أقرب وقت ممكن حتى لا يقف عائقاً أمامنا في الفترة المقبلة التي سنخوض فيها بعض المباريات المهمة سواء على المستوى المحلي أو العربي». وتحدث عن أبرز غيابات الوصل، وقال: «يغيب الثنائي الدولي علي سالمين وخميس إسماعيل المنضمين لقائمة المنتخب الوطني، بينما جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة، ويتقدمهم البرازيلي فابيو دي ليما، لكنني سأتناقش أولاً مع مدرب اللياقة للتأكد من اكتمال جاهزيته سواء فنياً أو بدنياً». وأشاد المدرب الأرجنتيني باللائحة الجديدة التي تفرض مشاركة لاعبين ناشئين في مباريات الكأس، وقال: «هناك لائحة جديدة سيتم تطبيقها في بطولة كأس الخليج العربي بداية من الموسم الحالي، تنص على ضرورة مشاركة عدد معين من اللاعبين الصغار بشكل أساسي في مباريات البطولة، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا، فنحن لدينا مجموعة رائعة من الشباب نمنحهم فرصة قوية في التدريبات لتهيئتهم، خصوصاً أننا سنسعى في المباريات المقبلة إلى إعطائهم فرصة المشاركة، لأنهم مستقبل النادي». وأضاف: «أعتقد أن هذا القرار مهم جداً بالنسبة لمنظومة كرة القدم في الإمارات، لأن الشباب هم الداعم الأول للمنتخبات الوطنية، خصوصاً المنتخب الأول، وبالتالي إعطاؤهم فرصة المشاركة في البطولات المحلية هو بمثابة دعم كبير للمنتخبات الوطنية، إذ إنه سيسهم في تعدد الخيارات أمام الجهاز الفني للمنتخب».

وختم: «أعتقد أن النادي واللاعبين والجماهير وأنا كمدير فني في حاجة كبيرة إلى تحقيق بطولة هذا الموسم، هدفنا الأكبر هو تحقيق بطولة الدوري لكن هذا لا ينفي اهتمامنا بالبطولات الاخرى، فنحن سنخوض جميع المباريات في البطولات كافة التي نشترك بها بكامل قوتنا لتحقيق الفوز حتى يتسنى لنا المنافسة بقوة في جميع البطولات، سواء المحلية أو العربية أو القارية».

«أعجبني أداء الفريق

الهجومي في

المباراة السابقة ضد

دبا». كونتيروس