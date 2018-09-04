6 لاعبين من «دو لاليغا» يخضعون للمعايشة في ناديي ملقا وسلتا فيغو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، عن وقوع اختيار كشافي أندية الدوري الإسباني على ستة من لاعبيه للخضوع إلى الاختبارات، وفترة معايشة في أندية ملقا وسلتا فيغو الإسبانية تمهيداً لضمهم بشكل رسمي في حالة تأقلمهم على الأجواء الإسبانية بعد وصولهم إلى سن 18 عاماً.

جاء ذلك، في أعقاب المعسكر الكشفي الأخير لمركز دو للكفاءات العالية، الذي أُقيم في ماربيا/‏‏‏ إسبانيا، وتخلله عدد من المُباريات التنافسية ضد أفضل أندية الشباب في إسبانيا تحت أنظار كشافي مواهب أندية لاليغا.

ارتفع عدد لاعبي مركز دو لاليغا للكفاءات العالية المُختارين من قبل كشافي أندية لاليغا والأندية والمنتخبات المحلية والعالمية إلى 19 لاعباً منذ انطلاق المركز قبل عامين، ذلك بالإضافة إلى حصول ثلاثة لاعبين على عقود احترافية بعد بلوغهم السن القانونية.

قال النائب التنفيذي للرئيس الإعلام والاتصال المؤسسي لشركة دو عبدالواحد جمعة: أصبح مركز دو لاليغا للكفاءات العالية بمثابة منجم للمواهب الشابة التي تخطف أنظار أندية لاليغا والمنتخبات والأندية الوطنية والعالمية فقط في عامين، وهو ما يُبرهن مدى التقدم الذي يحرزه المركز والجهد المبذول لتدريب اللاعبين على أعلى مستوى وتهيئتهم لحياتهم الاحترافية بمعايير أقوى دوري في العالم.

وأضاف: نعمل على تزويد الشباب الموهوب في الإمارات بأفضل الفرص الكشفية لمتابعة أحلامهم الاحترافية في كرة القدم محلياً وعالمياً.

وعلّق المدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط فرناندو سانز، قائلاً: فخور بالمستوى الرائع لهؤلاء الشباب، وأرى بوضوح مدى تطور اللاعبين الشباب في مركز دو لاليغا للكفاءات العالية عاماً تلو الآخر، لقد بذلوا مجهوداً رائعاً واستحقوا فرصة الاختبار مع عدد من أفضل أندية الشباب في إسبانيا، لقد تم اختيار ستة لاعبين للخضوع للاختبارات في أندية لاليغا هذا الصيف فقط، وهو ما يعكس الطريقة التي يتبعها الفريق في التدريب والتطور، والتي ستقود مُعظم أفراده بالتأكيد إلى إسبانيا مرة أخرى، نحن نتطلع أن تبدأ حياتهم المهنية من هنا من إسبانيا.