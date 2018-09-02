اتحاد الكرة يستحدث هيئة لتطوير المسابقات والتعليم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال أمين عام اتحاد كرة القدم، محمد بن هزام الظاهري، إن مجلس إدارة الاتحاد قرر وضع مقترح استحداث هيئة لتطوير المسابقات والتعليم، مهمتها تقديم المقترحات الخاصة بمتطلبات التعليم التي تلائم إمكانات لاعبي الإمارات ودمجها بمنهاج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستقوم الأمانة العامة بدراسة مشروع الهيئة بشكل مفصل، وتقديم كل المقترحات الخاصة بتشكيلها والهيكل التنظيمي والمهام التي ستقوم بها، وذلك خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة. جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد ظهر أمس، في دبي برئاسة مروان بن غليطة، وحضور أعضاء المجلس، وقال الأمين العام في تصريحات صحافية: «تقرر إقامة معرض عن إنجازات ومآثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على هامش الحفل السنوي الذي سيقام في جامعة الإمارات غداً».

وأضاف أن مجلس الإدارة اطمأن على تحضيرات المنتخب المشارك في نهائيات كأس آسيا 2019، وتوفير كل عوامل النجاح للفريق خلال المعسكر الخارجي الذي يبدأ اليوم في مدينة جيرونا الإسبانية. والتقى بن غليطة، بعثة المنتخب في مقر اتحاد الكرة قبيل مغادرتها إلى معسكر جيرونا.