«الإمارات 2019» يسعى لاستقطاب 5000 متطوع

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت اللجنة المنظمة المحلية العليا لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، البرنامج التطوعي للبطولة، الذي يسعى لاستقطاب أكثر من 5000 متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات، وتدريبهم للقيام بالعديد من المهام والمسؤوليات التي تكسبهم خبرة المشاركة في بطولة كروية عالمية، وتمكنهم من الإسهام في إنجاح استضافة الإمارات لنسخة مميزة من كأس آسيا الإمارات 2019 من الخامس من يناير إلى الأول من فبراير المقبلين.

وجاء ذلك في الفعالية التي أقامتها اللجنة أول من أمس، بحضور مدير التسويق والاتصال في اللجنة، أحمد القبيسي، وسعيد المهيري مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي، ومدير برنامج المتطوعين في كأس آسيا محمد الشاطري، وسط حضور حشد كبير من فئات المجتمع في «دبي مول»، وذلك لتشجيع الجماهير وعشاق الكرة لشغل نحو 5000 مقعد تطوّعي يسهمون من خلاله برفقة اللجنة المنظمة والفرق المشاركة في إنجاح البطولة الآسيوية الكبرى.

وبدأ البرنامج في تلقي طلبات المتطوعين في البطولة من خلال منصة «متطوعين.إمارات» عبر الموقع الإلكتروني: volunteers.ae/‏‏asiancup2019، حيث يعد البرنامج التطوعي للبطولة إحدى أكبر مبادرات استقطاب المتطوعين في الدولة، ويتيح لكل الأشخاص البالغة أعمارهم 16 عاماً وما فوق، سواء من داخل الدولة أو خارجها، فرص التطوع في المجالات العديدة المتاحة بغض النظر عن الجنس، أو الخلفية الثقافية أو الجنسية.

وأكد اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة المنظمة المحلية العليا رئيس المكتب التنفيذي أهمية إطلاق برنامج المتطوعين لكأس آسيا، وقال في تصريحات صحافية: نتطلع لتوفير كل مقومات النجاح والتميز للبطولة. مبيناً أن الحضور الفاعل للمتطوعين في جميع البطولات والفعاليات العالمية التي نظمتها الإمارات خلال الفترات الماضية، كان لهم الدور البارز في تحقيق النجاحات، وعكس الصورة الحضارية لمجتمع الإمارات.

وقال: «برنامج المتطوعين يمثل أولوية كبيرة في المحاور الرئيسة للعمليات التنظيمية لكل مباريات البطولة، ونرحب بجميع الكوادر الراغبة بالعمل التطوعي لخدمة أهداف البطولة وشعارها، بما يعكس حالة التعايش والسلام بحب ووئام بين جميع الجنسيات على أرض الإمارات التي تلتقي فيها جميع الثقافات».

وقال مدير البطولة، عارف العواني، في تصريحات صحافية، إن البرنامج يتيح الفرصة للمتطوعين من طلبة المدارس والجامعات وأكاديميات كرة القدم وأفراد المجتمع كافة في مجالات متعددة للتطوع، مثل: التسويق والعلاقات الإعلامية، الضيافة والاستقبال، العمليات التشغيلية واللوجستية وغيرها من المجالات الأخرى. وأشار إلى أن المتطوعين هم واجهة البطولة وأحد عوامل نجاحها.

البرنامج متاح للمتطوعين من الجنسيات كافة ولمن تزيد أعمارهم على 16 سنة.