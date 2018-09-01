«ملكة العرب» تتوَّج بطلة لـ «الخيول العربية الأصيلة»

المصدر: قازان - الإمارات اليوم

توِّجت الفرس «ملكة العرب»، المملوكة لـ«كي إس كي دينامو ميا»، وبإشراف اي لياخوف، وبقيادة اي كابوشيف، بطلة للجولة السابعة لكأس زايد للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1600 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 30 ألف يورو، فيما ظفر الجواد «فاسليفس» بلقب كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزته 5000 يورو، التي أقيمت، أول من أمس، بمضمار قازان بجمهورية تتارستان.

وتضمن الحفل، الذي تألف من 11 سباقاً، كأس رئيس جمهورية تتارستان لمسافة 2400 متر، بالتزامن مع اليوم الوطني لقازان الـ1013.

وتسابق في كأس زايد، 13 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، وجاء السباق حافلاً بالإثارة والتشويق حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن تتفوق «ملكة العرب» بفارق عنق عن المرشح الأول «اربيس» لشاخشوف، وبإشراف سيمنوف وبقيادة البرديف.

وسجلت «ملكة العرب» زمناً قدره 1:52:51 دقيقة في السباق البالغ طوله 1400 متر، فيما جاء في المركز الثالث «صلاح الدين» لنادي الفروسية اكتايا، وبإشراف ار اروختين، وبقيادة دي شوخانوف.

وضمت حلبة كأس الوثبة ستاليونز 11 خيلاً في سن السنتين، وتفوق «فاسليفس» على منافسيه بعد أن قدم عرضاً جيداً فاق التوقعات.

وجاء في المركز الثاني الجواد «كونفيكشن» أيضاً لـ«كي اس كي دينامو ميا»، وبإشراف بي اي ماخينينكو، وبقيادة ان اي اخفانوف، فيما جاء ثالثاً «تانكس» لبافيلوف فارماكوليجكال انستتيوت، وبإشراف دي اي لوماخين، وبقيادة ام عمر خانوف.

وجاء تفوق «فاسليفس»، بفارق طول عن وصيفه، مسجلاً زمناً قدره 1:41:13 دقيقة.