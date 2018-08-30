35 مدرباً في دورة «كواترو» التأهيلية لحراس المرمى

المصدر: جوني جبور - عجمان

نظمت أكاديمية كواترو في عجمان دورة تأهيلية لمدربي حراس المرمى، أول من أمس، على هامش إقامة بطولة الخليج للأكاديميات في نسختها الثالثة التي تقام برعاية كريمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبمشاركة ستة فرق، وتختتم مساء اليوم.

وجاء تنظيم الدورة بالتعاون مع مركز إعداد القادة، وحاضر فيها المحاضر الآسيوي المدرب الوطني زكريا أحمد العوضي، في قاعة مركز شباب عجمان، بمشاركة 35 مدرباً من الأكاديميات الخليجية المشاركة في البطولة والأندية الرياضية المحلية في الدولة. وتعد الدورة من الفعاليات المصاحبة للبطولة الخليجية لأكاديميات كرة القدم، لاسيما أن من بين المشاركين عدداً من المدربين العاملين في أندية الدولة ضمن قطاع فئات المراحل السنية، خصوصاً أن البطولة الخليجية مخصصة للاعبين من مواليد 2004-2006 ولجميع الجنسيات.

وقام رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عبدالرسول عبدالله، في ختام الدورة، بتكريم ضيوف الشرف والاحتفاء بالمدربين المشاركين.