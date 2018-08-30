المصدر: الامارات اليوم

تعاقد

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي تعاقده مع لاعب النصر السابق، المغربي عبدالعزيز برادة، إذ كان «العميد» قد استغنى عن خدمات لاعب مارسيليا السابق، بسبب تكرار إصاباته وغيابه عن الفريق فترة طويلة الموسم الماضي.

صالات

فاز فريق اتحاد كلباء لكرة الصالات على نظيره السالمية الكويتي 3-1 ضمن معسكره التدريبي الخارجي الذي يقيمه في الكويت، بينما سيلعب مباراته الاخيرة مساء اليوم بمواجهة فريق الكويت استعداداً للمشاركة في كأس الاتحاد.

محترف

كشف مشرف الفريق الأول لنادي اتحاد كلباء، هلال النقبي، أن الفريق سيخوض مباراته الأولى في دوري الخليج العربي أمام الوحدة السبت المقبل بمحترف أجنبي واحد، بعد الاستغناء عن الكرواتي بيروزوفيتش، وعدم اكتمال أوراق البرازيلي سيلفا، وعدم جاهزية النيجيري رحيم لاوال.