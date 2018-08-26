أبيض السلة الصغير يدشن مشوار الخليجية بلقاء السعودية

المصدر: جوني جبور - دبي

يدشن منتخب كرة السلة للناشئين، مساء اليوم، مشواره في البطولة الخليجية السادسة تحت 16 عاماً، بلقاء نظيره السعودي في المباراة التي تجمعهما على صالة نادي شباب الأهلي (فرع الممزر)، ضمن الجولة الافتتاحية من البطولة التي تستمر حتى 31 الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات آسيا.

ويسبق مباراة المنتخب، لقاء منتخب عمان وقطر، ويقضي نظام البطولة بأن تخضع البحرين للراحة في الجولة الافتتاحية، في بطولة تقام بنظام الدوري من مرحلة واحدة، تسفر نتائجها عن تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني إلى نهائيات آسيا نهاية العام المقبل.

من جهته، أكد مدرب المنتخب، سالم عتيق، جهوزية الأبيض الصغير، واصفاً المباراة الافتتاحية بالفاصلة، وقال في تصريحات صحافية: «منتخبا السعودية والبحرين، بجانب المنتخب الوطني، تملك حظوظاً متساوية للمنافسة على البطاقتين المؤهلتين إلى النهائيات الآسيوية».

وأوضح: «المنتخبات الخمسة تطمح إلى تحقيق نتائج إيجابية بهدف المنافسة على بطاقتين فقط مؤهلتين إلى نهائيات القارة، خصوصاً أن النظام يحمل في مبارياته مفاجآت عديدة».

وأضاف سالم عتيق: «ربما جاءت مراحل إعداد المنتخب الوطني قصيرة مقارنة باستعداد بقية المنتخبات الأخرى، خصوصاً أن أغلب اللاعبين أنهوا امتحانات نهاية العام الدراسي الماضي في 28 يونيو، مقارنة بـ23 مايو في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن اقتصار مراحل إعداد أبيض السلة على تجمع داخلي انطلق في السابع من يوليو الماضي، واقتصر على 18 يوماً، قبل التوجه إلى معسكر خارجي في تركيا أسدل الستار عنه قبيل إجازة عيد الأضحى».