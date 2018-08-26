ولفرهامبتون يفرض التعادل على مان سيتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أسقط المضيف ولفرهامبتون العائد حديثاً إلى صفوف النخبة، حامل اللقب مانشستر سيتي بالتعادل معه أمس، 1-1 في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. وافتتح ولفرهامبتون التسجيل عبر الفرنسي ويلي بولي (57)، قبل أن يعادل مواطنه إيمريك لابورت لسيتي برأسية (69).

وحرم ولفرهامبتون سيتي، أن يصبح أول حامل للقب يفتتح الموسم بثلاثة انتصارات متتالية، منذ حقق ذلك مان يونايتد في 2012-2013. وتعود المباراة الأخيرة في الدوري بين الفريقين إلى 2011-2012، حين خسر ولفرهامبتون على ملعبه صفر-2، قبل أن يسقط إلى الدرجات الأدنى في بطولة إنجلترا، ويعود هذا الموسم.