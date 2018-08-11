5 نجوم ظهروا في مشوارهم الكروي مع العين والهلال

المصدر: معاذ كمبال ـــ دبي

دخل الدولي عمر عبدالرحمن القائمة التاريخية للاعبين الذين لعبوا لفريقي العين والهلال السعودي خلال مشوارهم، وذلك بعد انتقاله التاريخي لصفوف الهلال قادماً من العين في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، وسبق عموري في ارتداء شعار الفريقين أربعة لاعبين، لكن لم يكتب النجاح لهم إلا للمهاجم ياسر القحطاني الذي ظهر بصورة جيدة في خط الهجوم وساعدت أهدافه في تحقيق «الزعيم» للقب الدوري.

وكان الإيفواري كانديا تراوري أول من لعب للفريقين، حين غادر صفوف العين في عام 2004 بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر متوجهاً للهلال السعودي، وكان ظهر بصورة جيدة قبل أن يتعرض لإصابة في الفخذ كتبت بداية النهاية لمشواره مع «الزعيم». في المقابل، ورغم تألقه خلال مسيرته مع الهلال السعودي إلا أن الروماني ميرل رادوي، وجد نفسه نهاية الموسم خارج أسوار ناديه لينتقل إلى العين في صفقة كلفت خزينة العين 4.2 ملايين يورو حسب ما ذكرت صحيفة «الحياة اللندنية» وقتها، لكن المفاجأة كانت لاحقاً حين كشف رادوي عن أن عقده مع الهلال كان منتهياً لكنه فضل تجديده قبل الانتقال للعين.

أما ثالث اللاعبين، فهو السعودي، ياسر القحطاني، الذي لحق بزميله الروماني رادوي في صفوف العين، بعد أن ضاقت به الحال في ناديه ليجد الحل في خروجه على سبيل الإعارة لموسم واحد، واستعاد علاقته بالشباك خلال فترته مع العين، وساعدت الأهداف التي سجلها بقميص «الزعيم» في حصول الفريق على لقب الدوري للمرة العاشرة في تاريخه. وفي الموسم الماضي، ظهر مع العين، السعودي ناصر الشمراني، حيث لعب معاراً لستة أشهر، لم يظهر فيها الشمراني بالقوة التي عرف بها سابقاً، ليصرف بذلك فريق العين النظر عن تجديد إعارته عقب نهاية الموسم.

وأخيراً قبل يومين، شغلت صفقة عموري وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى قيمة اللاعب، خصوصاً أن عمر عبدالرحمن يعتبر أبرز لاعب إماراتي ينتقل للاحتراف في الخارج، وأبرز لاعب في الانتقالات بين الدوريين الإماراتي والسعودي. وبات أفضل لاعب في آسيا في 2016، أبرز النجوم حالياً في الهلال السعودي بعقد انتقال حر لموسم واحد.

قائمة النجوم الـ5

الإيفواري كانديا تراوري.

الروماني ميرل رادوي.

السعودي ياسر القحطاني.

السعودي ناصر الشمراني.

نجم الإمارات عمر عبدالرحمن.

عمر عبدالرحمن خارج قائمة الهلال العربية

قرّر مدرب فريق الهلال السعودي، البرتغالي خورخي خيسوس استبعاد الوافد الجديد، الدولي عمر عبدالرحمن «عموري» من حساباته في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وذلك قبل أربعة أيام من تاريخ أول مباراة استناداً إلى لوائح البطولة، واختار المدرب 26 لاعباً يتقدمهم الخماسي الأجنبي الحارس علي الحبسي، كارلوس إدواردو، بوتيا، كاريلو، وعمر خربين.

ومن المقرر أن يفتتح الهلال مشواره في البطولة العربية مساء غد، حين يستقبل فريق الشباب العماني في الرياض ضمن ذهاب دور الـ32.

محطات انتقال عموري إلى الهلال

أثارت صفقة تعاقد الهلال السعودي مع لاعب العين والمنتخب عمر عبدالرحمن ضجيجاً كثيراً في وسائل الإعلام، خصوصاً أن الغموض كان سيد الموقف في كيفية توقيع أفضل لاعب في آسيا عام 2016 لعقدٍ لموسم واحد مع الهلال. وترصد «الإمارات اليوم» المحطات الأربع في سيناريو انتقال عموري الغامض من نادي العين إلى الهلال السعودي، وذلك وفقاً للآتي.

1ـ لاعب حر

سمح دخول اللاعب في الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع العين منذ منتصف الموسم الماضي، إلى ظهور تأويلات كثيرة ضمن وسائل الإعلام، خصوصاً أن عموري أبدى رغبته في خوض تجربة جديدة في مسيرته والاحتراف خارج الإمارات.

2ـ البوصلة الإسبانية

دفع سفر عموري إلى العاصمة الإسبانية مدريد يوليو الماضي وعدم انتظامه مع تدريبات العين، إلى ظهور سيناريو جديد يتعلق بأن الوجهة المقبلة لعموري هي الدوري الإسباني مع تواجد عرض إسباني على طاولة اللاعب منذ أكثر من شهر من خيتافي الإسباني.

3ـ الهلال والنصر

ظهر في وسائل الإعلام السعودية، أن ناديي النصر والهلال، يتنافسان على صفقة عموري، قبل أن يتجه رئيس نادي الهلال سامي الجابر وفق ما نشرته صحف سعودية في السادس من الشهر الجاري، بالتقدم بعرض رسمي لنادي العين يطلب من الأخير استعارة عمر عبدالرحمن بعد أن كان العرض الهلالي شفهياً، فضلاً عن أن الخطاب الرسمي للهلال جاء بعد ثلاثة أيام فقط من عرض النصر.

4ـ التوقيع للهلال

أعلنت إدارة نادي الهلال السعودي الأربعاء الماضي تعاقدها رسمياً مع عمر عبدالرحمن، إلا أن سيناريو الانتقال ظل غامضاً. وكشف النادي أن العقد لموسم واحد، في حين قال رئيس شركة كرة القدم في العين، غانم الهاجري في تغريدات على حسابه في «تويتر» إن عموري لم يجدد للعين، وبالتالي كان انتقالاً حراً، وهو ما أكده كذلك وكيله في مواقع التواصل الاجتماعي.

جوني جبور - دبي