عقد جديد لفاردي مع ليستر سيتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وقّع المهاجم الدولي الإنجليزي جايمي فاردي عقداً جديداً مع ناديه ليستر سيتي، سيبقيه في صفوفه حتى عام 2022، بحسب ما أعلن أول من أمس، بطل الدوري الممتاز في كرة القدم لموسم 2015-2016.

وانضم فاردي (31 عاماً) الى ليستر في 2012، وسجل 88 هدفاً في 233 مباراة في مختلف المسابقات، ما جعل منه عاشر أفضل هداف في تاريخ النادي. وأسهم المهاجم الذي كان ضمن تشكيلة إنجلترا التي بلغت نصف النهائي مونديال 2018، في قيادة الفريق الى لقبه الوحيد في دوري 2016. وقال فاردي بحسب ما نقل بيان ليستر «بات في إمكاني التطلع الى أربعة أعوام إضافية كلاعب مع ليستر سيتي».