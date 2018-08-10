اتحاد الكرة: إبعاد اللاعب الحراصي بعد أحداث مباراة الأولومبي في ماليزيا

المصدر: منصور السندي - دبي

أصدر اتحاد كرة القدم بياناً صحافياً كشف خلاله حقيقة الأحداث التي رافقت المباراة الودية التي جمعت اليوم الجمعة المنتخب الأولمبي مع نظيره الماليزي في ماليزيا ضمن تحضيرات المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الاسيوية المقررة في إندونيسيا الشهر الجاري.

وعبّر اتحاد الكرة عن أسفه لما حدث، معلنا إبعاد اللاعب محمد خلفان الحراصي الذي تسبب في الأحداث التي صاحبت المباراة من قائمة المنتخب وإحالته الى اللجان المختصة في اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه حسب لوائح اتحاد الكرة.

وقدم اتحاد الكرة إعتذاره الى اتحاد الكرة الماليزي، مشددا على أن الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة.

وأضاف البيان " الإحداث المؤسفة التي صاحبت المباراة لا تمثل أخلاق اللاعب الإماراتي وقد تم إبعاد اللاعب الذي تسبب في الأحداث بناء على التقرير الاولى المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب".

شهدت المباراة وفقا لشريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام اللاعب محمد خلفان الحراصي بالاعتداء على أحد لاعبي المنتخب الماليزي أثر لعبة مشتركة وتطور الأمر الى حدوث حالات اعتداء جماعي بين لاعبي المنتخبين قبل أن يتدخل رجال الشرطة الماليزية الذين توجدوا في الملعب لاحتواء الاحداث التي رافقت المباراة.

يذكر أن المنتخب الأولمبي أقام معسكر أعداد خارجي في ماليزيا في ختام برنامج تحضيراته لدورة الألعاب الاسيوية في إندونيسيا.