الشارقة يكرّم أصحاب الإنجازات الرياضية في الألعاب الفردية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كرّمت إدارة الألعاب الفردية في نادي الشارقة، أول من أمس، أبطال الألعاب الفردية في النادي للموسم الرياضي 2017-2018، وجرى الاحتفال في القاعة الرياضية بنادي الشارقة، بحضور رئيس إدارة الألعاب الفردية في النادي المهندس سليمان الهاجري، ومدير قسم الأنشطة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي سعيد العاجل.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير سلط الضوء على أبرز الرياضات التي تُمارس في النادي، وأبرز النجاحات التي حققها رياضيو الألعاب الفردية، أبرزها في الجوجيتسو والتايكوندو والمبارزة والسباحة والدراجات الهوائية والرياضات الأخرى، ورفع المكرمون شعار «شكراً والدنا سلطان»، تثميناً للدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وشمل التكريم مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ونحو 300 لاعب. وقال الهاجري لـ«الإمارات اليوم»: «تميز الموسم الماضي بنجاح الالعاب الفردية باستكشاف لاعبين ماهرين جدد مرشحين للانظمام للمنتخبات الوطنية، وبما يدعم الرياضة الاماراتية، فضلاً عن زيادة بارزة بالنوع والعدد للميداليات التي كسبها اللاعبون، يستحقون عليها الإشادة والتكريم، هم ومدربوهم والإداريون، ونتطلع للافضل في الموسم الجديد».