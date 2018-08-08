اتحاد السلة يعتذر عن المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

قدم اتحاد كرة السلة، أمس، رسالة اعتذار رسمية للجنة الوطنية الأولمبية، يعتذر فيها عن عدم مشاركة المنتخب الأول للرجال في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 18 الشهر الجاري وإلى الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال الأمين العام لاتحاد السلة، سالم المطوع لـ«الإمارات اليوم»، إن «أسباب الاعتذار تعود ‘لى ظروف خاصة تتعلق باللاعبين»، مشيراً إلى أن غياب ستة من النجوم الأساسيين عن القائمة الأساسية، بجانب ظروف أخرى للاعبين آخرين، وراء التقدم بالاعتذار.

وأوضح المطوع أن «تعذر حصول كل راشد ناصر وجاسم محمد وطلال سالم وصالح سلطان وأحمد عبداللطيف وكابتن المنتخب قيس عمر، عن التفرغ من جهاتهم الوظيفية كان وراء توجه الاتحاد بالاعتذار، كون هؤلاء اللاعبين من العناصر الأساسية في المنتخب».

وأضاف: «أحطنا اللجنة الأولمبية الوطنية على مدار الأيام الماضية بالعقبات والظروف الخاصة بلاعبينا، خصوصاً أن معظمهم كانوا قد شاركوا في بطولات سابقة، وتحديداً في تصفيات آسيا الأخيرة التي أقيمت في دبي الشهر الماضي».

واختتم: «سعى اتحاد اللعبة جاهداً على مدار الأيام الماضية لتذليل العقبات أمام مشاركة المنتخب، إلا أن الأسباب المتعلقة باللاعبين، فضلاً عن عدم وجود الفترة الكافية لإعداد المنتخب، كانت وراء قرار الاعتذار وعدم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، لما قد تحمله هذه المشاركة من ظهور غير لائق بالسلة الإماراتية».