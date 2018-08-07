البلجيكي وينكل مديراً فنياً لأكاديمية شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

عيّنت إدارة أكاديمية كرة القدم في نادي شباب الأهلي، المدرب البلجيكي جا فان وينكل، مديراً فنياً للأكاديمية، بداية من الموسم المقبل، إذ عقد مدير الأكاديمية د.موسى عباس، اجتماعاً، أول من أمس، مع المدرب البلجيكي للترحيب بانضمامه إلى النادي، ومناقشة خطة العمل في الأكاديمية.

وحضر الاجتماع نائب مدير الأكاديمية يوسف مراد سالمين، ومساعدا المدير الفني عنتر مرزوق ورضا السلاوي، ومدير الوحدة الإدارية عباس يوسف، بحضور كل الإداريين والمدربين المساعدين لقطاع التطوير الرياضي للأشبال والناشئين.

ويملك البلجيكي وينكل سيرة ذاتية ممتازة، إذ سبق له العمل مع منتخبات المراحل السنية في الدولة، ومديراً فنياً للمنتخبات في السعودية، إلى جانب عمله كمحاضر دولي للمدربين في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقد تم استعراض الخطوط العريضة لخطط العمل والإعداد البدني والمهاري، إضافة إلى الاستعداد للمشاركة الجادة بالدورة الثامنة لمجلس دبي الرياضي، التي تعتبر بمثابة إعداد جيد للفرق في الأكاديمية.