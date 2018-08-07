نادي الذيد يختتم فعالياته الصيفية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي سالم محمد بن هويدن، أن الفعاليات الصيفية كانت مناخاً جاذباً للاهتمام بالمواهب الشبابية والطلابية، ورعايتها وتنمية عطائها، لتكون قادرة على العطاء والاحتراف في كال المجالات الرياضية الواعدة، وأثنى على النجاح الكبير الذي حققه نادي الذيد من خلال باقة فعالياته الصيفية التي نظمها في إطار منظومة فعاليات مجلس الشارقة الرياضي تحت شعار عطلتكم غير.

جاء ذلك خلال إسدال الستار عن فعاليات النشاط الصيفي بمقر النادي بحضور 350 مشاركاً، استفادوا من باقة الفعاليات التي قدمت خلال الفترة الماضية بمقر النادي وشملت فعاليات رياضية وثقافية وفنية وعلمية وترفيهية.

وجرى تكريم الموهوبين والمميزين المشاركين في النشاط الصيفي الذي شهد مساحة من الإبداع شمل كال أركان النادي من خلال حجم المنجز والمنفذ من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي لامست كل الأهداف والتطلعات من بطولات رياضية وأنشطة ثقافية وفينة ووطنية، ومنافسات ومشاركة في المسابقة المجمعة والمشتركة لمجلس الشارقة الرياضي.