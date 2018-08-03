أحمد بن محمد: ثقتنا كبيـرة بتحقيق أبنائنا أفضل النتائج في «الآسياد»

المصدر: أحمد طارق وجوني جبور - دبي

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تفاصيل مشاركة الإمارات في النسخة الـ18 من دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها إندونيسيا بمدينتَي جاكرتا وبالمبانغ، خلال الفترة من 18 الجاري وحتى الثاني من سبتمبر المقبل، إذ يبلغ عدد الوفد 217 رياضياً، منهم 138 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في 23 لعبة جماعية وفردية.

وعقدت اللجنة الأولمبية مؤتمراً صحافياً بمقرها في دبي، بحضور مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، العميد عبدالملك جاني، ومدير الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، أحمد الطيب، وممثلي الاتحادات الرياضية.

ووزعت اللجنة كلمة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أكد خلالها على أهمية المشاركة من أجل المنافسة، والعودة بأفضل النتائج الممكنة التي تتماشى مع ما حققته رياضة الإمارات، من إنجازات منوعة خلال المرحلة الماضية.

وقال سموه: «مع اقتراب انطلاقة استحقاق رياضي جديد لأبناء الوطن، يجب أن نؤكد على ثقتنا التامة بقدراتهم على تمثيل الدولة خير تمثيل، ورفع رايتها عالية خفاقة على منصات التتويج أمام العالم بأكمله، إذ يقف اهتمام القيادة الرشيدة دائماً وراء كل الإنجازات المتتالية التي رسّخت اسم الإمارات بقوة على الساحة الرياضية بمختلف الأصعدة، بفضل الدعم اللامحدود والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود، الأمر الذي يجعلنا في تحدٍّ دائم مع الذات لترجمة ذلك الدعم إلى نجاحات ملموسة، نمضى بها قدماً نحو تعزيز اسم الوطن على المستويات كافة».

وأكد سموه أن أبناء الإمارات كما اعتدناهم دائماً قد وضعوا على عاتقهم مسؤولية تمثيل الدولة بالصورة التي تليق بها وبمكانتها العريقة في المجالات كافة، وقال: «نثق بقدرات رياضيينا، خصوصاً إن كان الحدث بحجم دورة الألعاب الآسيوية، التي تعد ثاني أكبر تظاهرة رياضية بعد الألعاب الأولمبية من حيث تعدد الرياضات، فهي فرصة كبيرة لكل الرياضيين لتقديم الأفضل، والمنافسة على تحقيق النتائج وحصد الألقاب في ظل وجود ما يقرب من 10 آلاف رياضي من مختلف أنحاء القارة الصفراء، إذ إننا في اللجنة الأولمبية الوطنية نعوّل على رياضيينا المشاركين بالوجود في القمة من خلال حجز مرتبة متقدمة للإمارات في جدول الترتيب العام».

كما شهد المؤتمر كذلك الإعلان عن تشكيل الوفد برئاسة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، حميد القطامي، ويضم الوفد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، العميد طلال الشنقيطي، والأمين العام للهيئة العامة لرعاية الرياضة بالوكالة، عبدالمحسن فهد الدوسري، وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، المستشار أحمد الكمالي، والمدير التنفيذي للجنة، محمد بن درويش، والعميد عبدالملك جاني، وأحمد الطيب.

وتقام الرياضات المدرجة بدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا بمدينتي جاكرتا وبالمبانغ، حيث تحتضن الأخيرة ألعاب البولينغ والترايثلون والتجديف والرماية ومنافسات كرة القدم، فيما تستضيف العاصمة الإندونيسية بقية الرياضات.

منتخب السلة في المجموعة الحديدية

أسفرت قرعة منافسات كرة السلة عن وقوع المنتخب في مجموعة تضم الفلبين وسورية وإيران، إذ يستهل مشواره بلقاء المنتخب الفلبيني في 16 الجاري، ثم سورية في 21، وإيران في 25 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة الفريق: خليفة زويد، وخليفة سالم، وأحمد البريكي، وطلال النعيمي، وحسين أحمد، ومبارك خلفان أحمد، وعمر العامري، وراشد الزعابي، وقيس الشبيبي، وراشد أيمن محمد، ومحمد خاتم، وجاسم المازمي.

وسيلعب منتخب الرغبي ضمن مجموعة تضم منتخبات سريلانكا وكوريا الجنوبية وأفغانستان، إذ يواجه سريلانكا في المباراة الأولى يوم 30 الجاري.

وتشمل قائمة الفريق: يوسف شكري محمد، أحمد الشحي، وليد البلوشي، أحمد العريفي، سعيد إبراهيم سعد، حسن النوبي، ماجد البلوشي، عبدالله سالمين، محمد النعيمي، علي السريدي، محمد الشامسي، وراشد المرزوقي.

لطيفة آل مكتوم تقود منتخب الفروسية

يخوض منتخب الفروسية منافسات «الآسياد» بطموحات كبيرة، إذ تقود المنتخب الشيخة لطيفة آل مكتوم، ويضم الشيخ ماجد القاسمي، ومحمد شافي الرميثي، وعبدالله محمد المري، ومحمد غانم الهاجري.

ويسجل منتخب الجوجيتسو مشاركته الأولى في «الآسياد»، ويضم: فيصل الكتبي، حمد نواد في وزن تحت 56 كغم، وخالد البلوشي في وزن تحت 56 كغم، وعمر الفضلي وسعيد المزروعي تحت 62 كغم، وطالب الكربي وحميد الكعبي تحت 69 كغم، محمد القبيسي وسعود الحمادي تحت 77 كغم، وخلفان بلهول ومحمد هيثم راضي تحت 85 كغم، وفيصل الكتبي وزايد الكعبي تحت 94 كغم، وديمة اليافعي ومهرة الهنائي تحت 49 كغم، وبشاير المطروشي وحصة الشامسي تحت 62 كغم.

عبدالملك جاني: زمن التمثيل المشرف انتهى



أكد مدير الأكاديمية الأولمبية الوطنية، العميد عبدالملك جاني، على أهمية المشاركة في «آسياد إندونيسيا» لرياضة الإمارات التي أثبتت جدارتها في مختلف المحافل، خلال الفترة الماضية، بفضل دعم القيادة الحكيمة، وقوة إرادة أبنائنا وبناتنا، ورغبتهم في رفع راية الوطن عالية دائما، لافتاً إلى أن زمن المشاركة في البطولات بهدف المشاركة فقط أو التمثيل المشرف انتهى.

وقال خلال المؤتمر الصحافي: «نحن على أعتاب محفل مهم بالنسبة لكل الرياضيين على مستوى قارة آسيا، التي تضم العديد من المواهب والطاقات المميزة في مختلف الرياضات، بمشاركة 10 آلاف رياضي من 45 دولة، يتنافسون في دورة الألعاب الآسيوية التي ستضم 462 مسابقة رياضية مختلفة، خصوصاً أن رؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ترتكز على مبدأ المشاركة من أجل المنافسة على حصد الألقاب والميداليات الملونة، ورفع راية الوطن في كل مناسبة رياضية، حيث يعتبر دعم سموه اللامحدود ومتابعته الدائمة أكبر دافع لتحقيق الهدف المنشود والعودة بأفضل النتائج».

وأعلن جاني عن تفاصيل مشاركة وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا، الذي يضم 138 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 23 رياضة، هي: كرة القدم، وكرة السلة، والرماية، والفروسية، وألعاب القوى، والجودو، والجوجيتسو، والتايكواندو، والكاراتيه، والمصارعة، والملاكمة، ورفع الأثقال، والقوس والسهم، والمبارزة، والدراجات، والغولف، والشراع، والتجديف، وتنس الطاولة، والرغبي، والجيت سكي، والترايثلون، والبولينغ.

جانب من المؤتمر الصحافي. تصوير: أسامة أبوغانم

يوسف ميرزا يسعى إلى إنجاز جديد مع الدراجات

يتصدّر بطل آسيا للدراجات، يوسف ميرزا، قائمة منتخب الدراجات المشارك في النسخة الـ18 من دورة الألعاب الآسيوية بإندونيسيا، إذ يحمل ميرزا آمال المنتخب الوطني في تحقيق إنجاز قاري جديد، حيث تضم قائمة الفريق أحمد المنصوري ومحمد المنصوري، وسيف الكعبي ومحمد البلوشي.

في المقابل، تضم قائمة منتخب تنس الطاولة: عبدالله البلوشي وصلاح البلوشي وعيسى البلوشي، بينما يمثل رفع الأثقال الرباع عيسى البلوشي في وزن 69 كغم، والربّاعة مي المدني في وزن 75 كغم.

كرة القدم تفتح مشوار الإمارات في «الآسياد»

يفتتح المنتخب الوطني لكرة القدم مشاركة الإمارات في المحفل الآسيوي ضمن المجموعة الخامسة، برفقة منتخبات كوريا الجنوبية وقرغيزستان وماليزيا والبحرين، إذ يلاقي نظيره البحريني في المباراة الافتتاحية في العاشر من الشهر الجاري، ثم يواجه ماليزيا في 12 منه، بينما يلعب مع نظيره الكوري الجنوبي في 15 منه، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب قرغيزستان.

وتضم قائمة «الأبيض» كلاً من: شاهين سرور الدرمكي، أحمد ربيع الغيلاني، عبدالرحمن العامري، خليفة مبارك الحمادي، محمد عمر العطاس، زايد عبدالله العامري، أحمد محمد الهاشمي، عبدالله حسن النوبي، عبدالله جمعة، حمد الجسمي، ماجد سرور، إسماعيل خميس، علي غميل، حسين عبدالله، محمد الحراصي، محمد المسماري، جاسم البلوشي، راشد عمر، محمد عبدالباسط، أحمد راشد سلطان، خالد إبراهيم هلال، محمد حسن الشامسي، سالم سلطان الشرجي، خالد عبدالرحيم باوزير، وسلطان عبدالله المنذري.