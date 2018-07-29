طموحات السماوي.. من البقاء في «المحترفين» إلى المنافسة على الألقاب

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

حشد فريق بني ياس كل الأسلحة المتاحة من أجل عودة قوية إلى دوري المحترفين، وسعياً للتواجد في المنافسة القوية في البطولات كما كان إلى عهد قريب.

ومنذ هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم قبل الماضي، لم تألُ إدارة النادي جهداً حتى تمكن الفريق من العودة السريعة إلى مكانته مع الكبار في دوري المحترفين، واستوعب الجميع درس الهبوط القاسي وعبر الفريق الأزمة الطارئة، ووضعت إدارة النادي كل السبل المتاحة من أجل عودة قوية مع الكبار لا يعود بعدها الفريق إلى دوري الدرجة الأولى مرة أخرى.

وبعد التأكد من عودة الفريق مجدداً إلى مكانته الطبيعية في دوري المحترفين، وضعت إدارة النادي استراتيجية طويلة الأمد من أجل الحفاظ على البناء الذي تم وضعه لتكوين فريق قوي يستطيع مقارعة الكبار، ويكون واحداً منهم في وقت قصير.

ونجحت إدارة النادي خلال الفترة الماضية في التعاقد مع مجموعة كبيرة من اللاعبين المواطنين لدعم صفوف الفريق في الكثير من المراكز التي كانت تعاني بعض أوجه النقص، وآخر هؤلاء اللاعبين لاعب وسط الجزيرة سالم علي الذي انضم للمعسكر الخارجي المقام حالياً بهولندا استعداداً للموسم الجديد.

وأبرمت إدارة النادي أيضاً صفقة قوية مع اللاعب الكولومبي مايكل أورتيغا لاعب فريق ديبورتيفو باستو الكولومبي، واللاعب سيكون إضافة قوية للفريق، كما أعلن النادي أمس على حسابه الرسمي في «تويتر» التعاقد مع اللاعب الهولندي جورج ليروي قادماً من ملبورن فيكتوري الأسترالي بعقد يمتد لموسم واحد قابل للتجديد.

وينتظر السماوي استكمال اللاعبين الأجانب لتكتمل منظومة الفريق في الموسم الجديد.

وبدأ الفريق إعداده مبكراً للموسم الجديد وتم تقسيم البرنامج إلى مرحلتين، وبدأت المرحلة الأولى من فترة الإعداد بتجمع الفريق اعتباراً من يوم 7 يوليو الجاري، وشملت هذه الفترة إجراء الفحوص والقياسات الطبية على اللاعبين، بالإضافة إلى تدريبات بدنية بجمنيزيوم النادي وبعض التدريبات الخفيفة بالكرة، واستمرت هذه الفترة حتى يوم 20 يوليو.

ثم غادر الفريق إلى هولندا لإقامة الفترة الثانية من الإعداد للموسم الجديد التي تشمل معسكراً خارجياً يمتد حتى 12 أغسطس المقبل، ويتخلله إقامة 6 مباريات ودية منها ثلاث مع فرق من الدرجة الثانية الهولندية، وكانت المباراة الأولى يوم 24 يوليو مع فريق الاتفاق السعودي وخسرها السماوي بهدفين دون رد، والثانية اليوم السبت مع فريق فيتيسي، ثم يخوض بني ياس مباراته الودية الثالثة خلال المعسكر أحد يومي 4 و5 أغسطس مع فريق دي إف إس، والرابعة يوم 7 أغسطس مع فريق تي آي سي، والخامسة يوم 9 أغسطس والسادسة والأخيرة يوم 11 أغسطس، والمباراتان مع فريقين من دوري الدرجة الأولى الهولندي.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب الجدد الذين ينوي النادي التعاقد معهم في الموسم الجديد بجانب الكولومبي أورتيغا وبعد التراجع عن صفقة الغاني قادري محمد، مازالت المشاورات مستمرة بين أعضاء اللجنة الفنية وبالتنسيق مع المدير الفني كرونوسلاف، لاختيار الأنسب من بعض اللاعبين الذي يتفاوض معهم النادي من جنسيات مختلفة، وفقاً لما يحتاجه الفريق من دعم في بعض المراكز، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء خلال أيام.

تراجع

تراجعت شركة كرة القدم بنادي بني ياس عن التعاقد مع المدافع الغاني قادري محمد لاعب فريق أوستريا فيينا النمساوي، بعد الإعلان عن تعاقدها الرسمي مع اللاعب، ولم تذكر الشركة أسباب هذا التراجع.

رحيل 3 لاعبين

رحل من فريق بني ياس ثلاثة لاعبين مواطنين بعد إنهاء عقودهم بالتراضي مع النادي، هم: عامر عمر، والحارس محسن الهاشمي، ودرويش خوري. ويمكن لأي من اللاعبين الثلاثة بمقتضى هذا الاتفاق الانتقال إلى أي نادٍ في صفقة انتقال حر اعتباراً من الموسم الجديد.

قائمة بني ياس للموسم الجديد

تضم قائمة بني ياس للموسم الجديد 30 لاعباً حتى الآن هم: يوسف جابر، ومحمد خلف، وحبوش صالح، وفيصل الخديم، وأحمد دادا، وفواز عوانة، وأحمد حبوش، وعبدالسلام محمد، وحمد الأحبابي، ومبارك المنصوري، وسهيل النوبي، وحسن المحرمي، وخالد العطاس، وأحمد مال الله، ومحمد كمعس، وأحمد محمد، وخالد عبدالرحمن، ومايكل أورتيغا، وأحمد الشامسي، ويوسف حزام، وخليل الحوسني، وطلال عبدالجليل، وعلي عوانة، وحمدان المحرمي، ونهيان المنهالي، وعبدالله حسن، وفهد الضنحاني، وعبدالله المرزوقي، وعبدالعزيز حمد، وسالم علي الحمادي.

دورة رباعية في ختام المعسكر الخارجي

بعد ختام المباريات الودية التي يؤديها فريق بني ياس في معسكر هولندا الخارجي، سيشارك الفريق في دورة ودية رباعية تقام في هولندا من دور واحد بمشاركة أندية من دوري الدرجة الأولى الهولندي خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس، ولم يتحدد بعد أسماء الأندية التي ستشارك في الدورة، وجارٍ الاتفاق مع هذه الأندية بالتنسيق مع الشركة المنظمة للمعسكر الخارجي.

وبعد العودة من معسكر هولندا يوم 12 أغسطس سيستكمل الفريق استعداداته للموسم الجديد بالعاصمة أبوظبي، وستبحث شركة كرة القدم إقامة مباراة ودية أو إقامة دورة ودية دولية على استاد الشامخة الجديدة، وسيكون هذا الخيار هو البروفة الأخيرة للفريق قبل انطلاق مسابقة دوري الخليج العربي يوم 30 أغسطس.

المباريات الودية في معسكر هولندا

24 يوليو مع الاتفاق السعودي وخسر السماوي بهدفين دون رد.

28 يوليو مع فريق فيتيسي.

4 أغسطس مع فريق دي إف إس.

7 أغسطس مع فريق تي آي سي.

9 أغسطس مع أحد فرق دوري الدرجة الأولى الهولندي.

11 أغسطس مع أحد فرق دوري الدرجة الأولى الهولندي.

تعاقدات بني ياس

1 – مبارك المنصوري.

2 – أحمد مال الله.

3 – أحمد الشامسي.

4 – فهد الضنحاني.

5 – عبدالعزيز الحمحمي.

6 – سالم علي الحمادي.

7- فواز عوانة.

8- مايكل أورتيغا.

9- الهولندي جورج ليروي.