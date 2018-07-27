المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جدول

طالب مسؤول إحدى الألعاب الجماعية اتحاداً محلياً بإصدار جدول مسابقات الموسم الجديد، وتعميم قرارات العمومية. وانتقد قيام الاتحاد بالتوقيع أخيراً اتفاقية تعاون مع اتحاد برازيلي، قائلاً إن مثل هذه الاتفاقيات غير مثمرة.

خبرة

كشف عضو مجلس إدارة دبا، جمعة العبدولي، عن إعارة أربعة لاعبين من الفريق الأول المرحلين من الرديف لفريق العروبة من أجل المشاركة في دوري الهواة، للاحتكاك وتطوير خبرتهم، منهم أحمد المطوع ونهيان العبدولي.

مستوى

أبدى الجهاز الفني للنصر، بقيادة يوفانوفيتش، رضاه عن المستوى الذي ظهر به الأجانب الجدد في العميد، البرازيليان روزا ويوري، والفرنسي كاباي، رغم الخسارة في أولى ودياته في معسكر هولندا من ميشلين الهولندي.

رفض

رفض مشرف على فريق بأحد أندية دوري الخليج العربي طلب أحد المحترفين الذي يقضي موسمه الأول في الدوري باصطحاب زوجته معه للمعسكر الخارجي، الذي يقيمه الفريق في أوروبا، وعلل المشرف سبب الرفض بضرورة تركيز اللاعب.

«الفيديو»

وافق نادي الوصل على طلب الاتحاد الإسباني الاستعانة بتقنية الفيديو، خلال المباراة الودية التي لعبها مساء أمس ضد فريق تينيريفي، لتأهيل الحكام الإسبان على تقنية «الفيديو» (VAR)، التي سيتم تطبيقها في «الليغا» الموسم الجديد.

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