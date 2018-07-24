انطلاق فعاليات مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أول من أمس، فعاليات «مخيم دبي الرياضي الصيفي للفتيات» الأول من نوعه المخصص للفتيات فقط من عمر 7 إلى 12 عاماً، وتنظمه لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي خلال الفترة من 22 يوليو إلى 15 أغسطس المقبل، وتستضيف فعالياته المدرسة السويسرية الدولية للعلوم في منطقة الجداف.

وحضر مراسم الافتتاح كل من عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة موزة المري، ومدير نادي دبي للسيدات نائب رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس لمياء عبدالعزيز خان، وعدد من أعضاء اللجنة ومنتسبي المجلس وإداريي المدرسة السويسرية. وتابعت موزة المري ولمياء خان الأنشطة التي تنظم في المخيم للفتيات، التي وصلت إلى 10 أنشطة رياضية فردية وجماعية مثل الريشة الطائرة، كرة السلة، كرة قدم الصالات، كرة الطاولة، وسباق الطريق، كما يتضمن المخيم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية مثل الفريسبي والزوما والجمباز، وتسلق الحائط، وسيكون هناك وقت للتغذية ووقت للسينما، ويخصص وقت لتدريب الفتيات على العمل الجماعي ويتم تقديم محاضرات عن التغذية الصحية السليمة والروح الرياضية.

وعبرت موزة المري عن سعادتها بتفاعل الفتيات مع أنشطة المخيم، وقالت: «إن السعادة التي رأيناها اليوم تغمر وجوه الأطفال من الفتيات المشاركات في المخيم هي أهم هدف نسعى إلى تحقيقه، فقد وضعنا كل برامج لجنة المرأة والرياضة من أجل تحقيق السعادة والإيجابية بين فئات المجتمع كافة، حيث تحرص اللجنة على إطلاق المبادرات والبرامج التي تسهم في تعزيز دور المرأة في القطاع الرياضي على مدار العام ولجميع المراحل السنية».