المصدر: الامارات اليوم

رفض

رفض مدير فريق، في دوري الخليج العربي، الإدلاء بأي تصريحات صحافية قبل المغادرة إلى معسكر الإعداد الخارجي لفريقه، وبرر ذلك بالسياسة العامة التي اعتمدها النادي للتعامل مع الإعلاميين.

استطلاع

حرص نادي الشارقة، عبر موقعه الرسمي، على إشراك جمهور النادي، واستطلاع الآراء حول الصفقات الجديدة، وهل هي كافية للموسم الجديد، أم أن الفريق بحاجة إلى مزيد من صفقات التعاقد.

تجديد

علمت «الإمارات اليوم» اقتراب سلة النصر من تجديد تعاقد المحترف الأميركي توود إدوارد، في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب الموسم الماضي، وتأهله مع العميد لنهائي بطولة الدوري للمرة الأولى.