المصدر: الامارات اليوم

«عموري»

روّج قائد فريق العين، الدولي عمر عبدالرحمن، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للإصدار الأحدث لحذاء شركة «نايكي»، ويُعد «عموري» أحد الوجوه الإعلانية للشركة في منطقة الشرق الأوسط.

الحمادي

ينضم حارس الظفرة، زايد الحمادي، إلى تدريبات فريقه خلال الساعات المقبلة عقب العودة من معسكر الخدمة الوطنية، وأكد الحمادي لـ«الإمارات اليوم» أنه يسعى لتقديم مستويات أفضل في الموسم الجديد.

خليل

اختتم مهاجم شباب الأهلي، أحمد خليل، برنامجاً بدنياً خاصاً خضع له في ولاية لوس أنجلوس الأميركية، بداية من الثالث من يوليو الجاري وحتى مطلع الأسبوع الحالي، في إطار جهوده الرامية إلى استعادة لياقته البدنية.