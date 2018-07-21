الشارقة يكشف عن جدول مبارياته الودية في ألمانيا وهولندا

المصدر: جوني جبورـــ دبي

كشف مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة عبدالعزيز محمد، عن جدول التجارب الودية الأربع التي يخوضها الملك في معسكره الخارجي في كل من ألمانيا وهولندا، والذي استهل في 18 يوليو الجاري ويمتد حتى العاشر من أغسطس المقبل، استعدداً للموسم المقبل.

وقال عبدالعزيز في تصريحات صحافية، إن «ترتيبات المعسكر الخارجي تسير وفق الجدول الموضوع له، وذلك مع تحديد مواعيد التجارب الودية الأربع التي سيخوضها الفريق في المعسكر، والتي ستستهل في 26 يوليو الجاري بلقاء فريق الكويت الكويتي الذي يعسكر حالياً في ألمانيا، قبل أن يعاود في 31 من الشهر ذاته بخوض ثانية التجارب الودية التي ستجمعه مع أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني، لتستكمل التجارب الودية في هولندا ثانية محطات المعسكر الخارجي حين يلتقي الشارقة مع التعاون السعودي في الخامس من أغسطس المقبل، ليسدل الستار على التجارب الودية بلقاء أيندهوفن الهولندي في التاسع من الشهر ذاته».

وأضاف عبدالعزيز: «أجرى الفريق منذ وصوله إلى مدينة دوسلدورف في ألمانيا حصتين تدريبيتين على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدرب عبدالعزيز العنبري، قبل أن يركز الجهاز الفني في ثاني أيام المعسكر على الجانب البدني من خلال حصة تدريب صباحية في صالة الجمنازيوم، مع التنوع في التدريبات بهدف توفير الفائدة القصوى، لتنتقل التدريبات في الفترة المسائية من ثاني أيام المعسكر إلى الملعب الفرعي لنادي دوسلدورف التي حرص من خلالها المدير الفني عبدالعزيز العنبري على اتباع تدريبات متنوعة تركز على معدلات اللياقة البدنية للاعبين».

موضحاً: «حرصت إدارة النادي والجهاز الفني على انتقاء برنامج المباريات الودية بعناية، سواء على صعيد التدرج بمستوى المباريات، أو على صعيد تحقيق تناغم بين الجانبين البدني والمهاري».

واختتم: «نتطلع إلى تحقيق الفائدة القصوى من المعسكر بهدف توفير كل الظروف التي تضمن إعداداً مناسباً للفريق قبيل ضربة بداية الموسم الجديد».

وتضم بعثة فريق الشارقة إلى معسكري ألمانيا وهولندا 25 لاعباً، إضافة إلى 15 يمثلون الجهاز الفني والإداري والطبي، ويعد الشارقة من أوائل فرق دوري الخليج العربي التي حرصت على التوجه إلى معسكرها الخارجي كاملة العدد عقب الانتهاء من تعاقداتها على صعيد المحترفين الأجانب بالتعاقد مع البرازيلي إيغور كورونادو القادم من نادي باليرمو الإيطالي، بجانب ريان مينديز لاعب منتخب الرأس الأخضر القادم من نادي قيصري سبور التركي، فضلاً عن تعاقدات الملك على صعيد اللاعبين المواطنين عبر كل من الحارس مايد محسن مصبح القادم من شباب الأهلي - دبي، ومحمد الشحي وزميله محمد سالم الظاهري القادمين من نادي الوحدة، وفوزي فايز القادم من نادي العين.