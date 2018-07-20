مدافع غاني يصل غداً للتعاقد مع بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس، الدكتور سالم جريب الحارثي، أن بني ياس اقترب من التعاقد مع مدافع غاني لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، بعد الاتفاق على بنود التعاقد بين الطرفين، لكن لم يكشف عن هويته.

وقال الحارثي لـ«الإمارات اليوم»: من المنتظر أن يصل إلى أبوظبي غداً مدافع غاني متميز، من أجل التعاقد معه لدعم خط دفاع الفريق في الموسم الجديد، وسيوقع اللاعب عقده مع النادي ظهر اليوم التالي الأحد، ليكون الصفقة الثانية من اللاعبين الأجانب التي ينتهي منها بني ياس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع الكولومبي مايكل أورتيجا (27 عاماً)، صانع ألعاب فريق ديبورتيفو باستو الكولومبي.

وأشار الحارثي إلى أن التعاقد مع المدافع الغاني سيكون لمدة موسم واحد قابل للتجديد، ومن المنتظر أن يلحق اللاعب بمعسكر الفريق الخارجي الذي سيبدأ اليوم في هولندا استعداداً للموسم الجديد، بجانب اللاعبين المواطنين الجدد الذين تعاقد معهم النادي، وآخرهم مهاجم الوصل أحمد الشامسي، وقال «تعاقد بني ياس أيضاً مع ظهير أيسر فريق الوحدة، الشاب عبدالعزيز الحمحمي، لموسمين لدعم خط الدفاع، وهو لاعب جيد، ويمكن قيده أيضاً في فريق الرديف».

من جانب آخر يغادر الفريق اليوم إلى هولندا لإقامة معسكر خارجي يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وسيقام المعسكر في مدينة تيل.

ويترأس بعثة الفريق صالح الحمادي، عضو إدارة شركة كرة القدم مشرف الفريق الأول، وتضم معه المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف جروشيتش، و29 لاعباً هم: يوسف جابر ومحمد خلف وحبوش صالح وفيصل أحمد وأحمد محمد وفواز عوانة وأحمد صالح وعبدول سالم وحامد علي ومبارك المنصوري وسهيل أحمد وحسن محمد وخالد محمد وأحمد مال الله ومحمد سالم وأحمد يسلم وخالد عبدالرحمن ومايكل أورتيجا وأحمد عبدالله ويوسف محمد وخليل أيوب وطلال عبدالجليل وعلي عوانة وحمدان محمد ونهيان صالح وعبدالله حسان وفهد محمد وعبدالله جابر وعبدالعزيز حماد.