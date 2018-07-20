أبيض سلة الشباب يتجرّع أمام السودان هزيمته الثالثة

المصدر: جوني جبور - دبي

تجرع المنتخب الوطني للشباب هزيمته الثالثة على التوالي في البطولة العربية الـ17 للمنتخبات، بخسارته أول من أمس، أمام السودان 55-59، لحساب الجولة الرابعة من البطولة المقامة حالياً في القاهرة حتى 24 الجاري.

كما شهدت الجولة تعزيز البحرين صدارتها الترتيب العام، بفوزها على الجزائر 89-42، ومواصلة مصر مطاردة الصدارة بفوز الفراعنة على المنتخب التونسي 78-51. وكان المنتخب الوطني قد تعرض لخسارتين في الجولتين الأولى والثانية، جاءت أمام تونس 64-66، ومصر58-74، ليفقد حظوظ المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى المربع الذهبي، خصوصاً أن نظام البطولة التي تشهد مشاركة سبعة منتخبات يقضي بأن تقام في دورها الأول بنظام الدوري من مجموعة واحدة تسفر نتائجها عن تأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى النصف نهائي الذي ينطلق الاثنين المقبل، ويقام بنظام خروج المغلوب.