المصدر: الامارات اليوم

تعاقد

علمت «الإمارات اليوم» أن فريق الإمارات اقترب من التعاقد مع مهاجم برازيلي كان يلعب في الدوري الصيني، ليكون بذلك ثاني اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق، بعد التعاقد مع اللاعب الإيفواري بكاري كونيه.

مطالبة

طالب جمهور نادي اتحاد كلباء إدارة النادي بضرورة الإسراع في التعاقد مع حارس مرمى ذي خبرة دولية أو خبرة اللعب في دوري المحترفين قبل فوات الأوان، حتى لو كان بعقد مالي عالٍ، أملاً في تحقيق البقاء في المحترفين.

زهران

اعتبر مدافع عجمان، حسن زهران، قرار الكشف عن أرصدة اللاعبين بمثابة تدخل في خصوصياتهم، متسائلاً: «هل (فيفا) الذي نلعب كرة القدم تحت مظلته طرح قراراً مثل هذا، مع أنني من أشد المؤيدين لضبط الرواتب، لكن ليس بتلك الطريقة».