الاتحاد الدولي للملاكمة يشكر الامارات لاستضافة مكتبه التنفيذي

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشف اتحاد الامارات للملاكمة اليوم عن تلقيه رسالة رسمية من الاتحاد الدولي للملاكمة اثنى من خلالها على الجهود التنظيمية المميزة والحفاوة والضيافة العربية الأصيلة التي حظي بها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي خلال الاجتماع الدوري الذي انعقد في العاصمة ابوظبي الأسبوع الماضي بحضور ابرز 32 شخصية عالمية من المهتمين بالملاكمة، وكشف بيان رسمي للاتحاد عن ان الرسالة تضمنت شكر وتقدير و دعم اتحاد الملاكمة الدولي للنشاطات الحالية والمستقبلية لاتحاد الامارات للملاكمة تقديرا للجهود التي تم بذلها لنجاح الحدث والذي أسفر عن مكسب دولي للامارات، باعتماد عضوية رئيس الاتحاد الاماراتي انس العتيبة في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي بشكل رسمي، ليضيف بذلك منصب دولي للامارات يضاف الى المناصب الدولية الاخرى، فضلا عن كونه الاول في مجال الملاكمة.



من جهته قال الامين العام للاتحاد الاماراتي للملاكمة ورئيس اللجنة المنظمة للاستضافة الدولية حسن الحمادي : تلقينا رسالة الاشادة بدور الامارات في استضافة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة بسعادة كبيرة، وقد أشعرتنا بالفرحة لتأكيد دور اتحاد الملاكمة الاماراتي في الاتحاد الدولي للعبة، الداعم للنجاح والتطور وبما ينصب بخدمة الملاكمة الاماراتية، ونحن اذ نعبر عن شكرنا وتقديرنا للهيئة العامة للرياضة برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، نتوجه بالشكر لجميع الجهات التي ساهمت بانجاح الاستضافة الدولية والى مجلس ابوظبي الرياضي وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الملاكمة، كما ونتوجه بالشكر والتقدير الى الاتحاد الدولي للملاكمة لاختياره الامارات مكانا استراتيجيا لعقد اجتماعاته المهمة، و لاعضاء اللجنة المنظمة وهم كل من علي سلامة، وبسام غانم، وسلطان الحرمي، وعمر الجابري، ووائل السماني، وخالد كوهاني، والجنود المجهولين الذين ساهموا بالنجاح الدولي الكبير، وتابع الاجتماع لم يقتصر على الاستضافة في المكان بل ساهم بتقريب وجهات النظر بين أعضاء الاتحادات القارية وفقا لما تتمتع به الامارات من نقلة نوعية دبلوماسية عززت الروح المعنوية وهو ما ساهم بتجاوز العراقيل لعمل الاتحاد، و ان ملاكمة الامارات حققت مكاسب مهمة من هذه الاستضافة ستدر في المستقبل القريب فوائد جمة على الرياضة داخل الدولة