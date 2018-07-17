المصدر: الامارات اليوم

ودية

خاطب ‏نادي الاتحاد السعودي إدارة الوحدة، من أجل لعب مباراة ودية تجمع الفريقين ضمن المعسكر الخارجي للعنابي المقام في النمسا.

أديلسون

انتقل مهاجم عجمان البرازيلي أديلسون إلى نادي العروبة، في صفقة انتقال حر بعد قرار إدارة البرتقالي عدم تمديد عقد اللاعب، بعد موسمين قضاهما مع النادي حيث قاده في الموسم الأول للعودة لدوري المحترفين.

عموري

تساءل جمهور في مواقع التواصل عن غياب عموري عن الالتحاق ببعثة الفريق إلى سلوفينيا، وأن ذلك مرتبط بعدم تجديد عقده. لكن الصحيح أن اللاعب سيلتحق بالفريق خلال الساعات المقبلة بعد أن حضر نهائي كأس العالم.