المصدر: الامارات اليوم

عجمان

أنهى نادي عجمان إجراءات التعاقد مع لاعب الإمارات السابق حسن عبدالرحمن، ليلعب إلى جانب شقيقه حسين، ليعود الشقيقان للعب معاً بعدما كانا قد تفرقا في المرة الأولى الموسم الماضي، إذ لعب حسين لعجمان.

زلاتكو

صرف الاتحاد المصري لكرة القدم فكرة التعاقد مع مدرب كرواتيا زلاتكو داليتش، وقال رئيس الاتحاد هاني أبوريدة لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، إن موافقة داليتش صعبة بعد أن وصل إلى المباراة النهائية لكأس العالم.

كازاريس

وافق نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي على إعارة لاعب وسطه الإكوادوري خوان كازاريس (26 عاماً) إلى شباب الأهلي لمدة موسم واحد مقابل مليوني دولار. ويعتبر كازاريس من المواهب البارزة في الملاعب البرازيلية.