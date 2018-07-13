العوضي: لم نَعِدْ مدرب «الصقور» الجديد بلاعبين «سوبر»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، محمد العوضي، أن قناعتهم بالإمكانات الجيدة للمدرب حسب المعايير التي حددها النادي، قادتهم إلى التعاقد مع المدير الفني التونسي، جلال قادري، مشيراً إلى أن النادي على ثقة كبيرة بقدراته التي تساعده على تحقيق الإضافة الإيجابية في الموسم الجديد، خصوصاً أنه سبق له خوض تجارب مماثلة لتجربة «الصقور» في تثبيت موقعه مع المحترفين، ولم يبحثوا عن مدرب لامع أكثر من حاجتهم إلى مدرب ينظر إلى الفريق بعقلانية.

محمد العوضي: «نادي الإمارات يعمل حسب القدرات المالية المحددة للصفقات».

وكان نادي الإمارات قد عقد مؤتمراً صحافياً للإعلان رسمياً عن التعاقد مع المدرب التونسي، جلال قادري، وذلك مع اقتراب تدشين الفريق الأول لتجمعه الداخلي، غداً، بمقر النادي، استعداداً للسفر إلى معسكر صربيا 28 الجاري لخوض أربع مباريات ودية قبل العودة إلى الدولة في 17 أغسطس المقبل.

وقال العوضي: «نتمنى التوفيق للمدرب، والنادي يدعمه بكل ما يملك لمساعدته على حصد النتائج الإيجابية، والشيء الجيد أنه كان على علم بكل مكونات الفريق الأول، ولم يطلب الكثير لمواجهة التحدي الذي ينتظرنا في الموسم الجديد، وقدم صورة مغايرة عن المدربين الذين فاوضهم النادي، وطلب التعاقد مع مجموعة محددة من اللاعبين المواطنين إلى جانب الأجانب الأربعة، حسب رؤيته لوضع الفريق، ونحن لم نَعِدْه بلاعبين سوبر لأننا نعمل حسب القدرات المالية المحددة للصفقات».

وكشف العوضي عن مراحل متقدمة من المفاوضات مع الأجانب الأربعة، قبل إعلان التعاقد معهم رسمياً في الفترة المقبلة التي تسبق السفر إلى معسكر صربيا، وقال في الوقت نفسه إن النادي أكمل عملياً الاتفاق مع أجنبيين بانتظار بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عنهما رسمياً، في حين يستمر العمل لإنجاز هذا الملف بالتشاور مع الجهاز الفني بوجود الخيارات المناسبة، خصوصاً أن المدرب طلب التريث في هذا الموضوع حتى تتسنى لهم فرصة اختيار الأفضل من بين الخيارات المتاحة بعدما تم تحديد مواقعهم.

وأضاف رئيس الشركة: «المدرب طلب التعاقد مع أجنبي مدافع، بالنظر إلى ارتفاع عدد الأهداف التي هزت شباك الصقور في الموسم الماضي، ووصلت إلى 56 هدفاً على نحو يؤدي إلى تقوية المنظومة الدفاعية، ونحن نسعى لكل المعطيات التي تمنحنا القدرة على مواجهة التحدي الذي ينتظرنا مع المحترفين، بالثقة الكبيرة بالعناصر التي تساعدنا على تحقيق تطلعات الجماهير».

وأشار العوضي إلى أنهم نجحوا في تخفيض صرف النادي من 100 مليون إلى 30 مليون درهم سنوياً، في حين أن ميزانية بعض الأندية الأخرى تصل إلى 200 مليون درهم في السنة، ولو حصلنا على هذا المبلغ فإننا يمكن أن نراهن على المركز الأول بوجود الإمكانات التي تمنحنا فرصة المنافسة على المراكز الأولى.

من جهته، قال المدرب جلال قادري إنه أمام تحدٍّ كبير مع فريق الإمارات في أول تجربة له بدوري الخليج العربي، وأضاف أن «الأجواء الاحترافية في النادي دفعته للموافقة على عرضه لتدريب الفريق الأول، واختيار العناصر الأخرى بالجهاز الفني حتى يكتمل العمل بالصورة المطلوبة، موضحاً أنه يرغب في التأني وعدم التسرع في اختيار الأجانب، رغم هاجس الوقت الذي يفصلهم عن بداية التجمع الداخلي».