خيول الإمارات تنافس على كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا

المصدر: فرنسا ـ الإمارات اليوم

تتوجّه أنظار عشاق سباقات الخيول العربية الأصيلة، عصر اليوم، إلى مضمار لاتست الفرنسي، حيث ينطلق سباق كأس الوثبة ستاليونز، ضمن النسخة العاشرة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، وبالتزامن مع عام زايد والاحتفاء بمرور 100 عام على مولده، بشعار: «عالم واحد.. 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

ويتضمن المهرجان سباقات كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس الوثبة ستاليونز، وجوائز دارلي التقديرية لـ«أم الإمارات» هوليوود 2018، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة، والبطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور بن زايد آل نهيان لخيول البوني.