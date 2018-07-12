المصدر: الامارات اليوم

تقديم

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي الوصل قد وافق على طلب نظيره الاتحاد السعودي، بشأن تقديم مباراتهما معاً في البطولة العربية لكرة القدم، لتقام في 11 أغسطس المقبل بدلاً من 14 من الشهر ذاته.

تدريب

بدأ الوحدة تدريباته، أمس، بأكاديمية النادي في الشهامة استعداداً للموسم الجديد، بقيادة المدرب الروماني، لورينت ريجيكامب، ومشاركة 27 لاعباً، في مقدمهم الأرجنتيني تيغالي، والكوري شانغ ريم، والمغربي مراد باتنا.

احتراف

تلقى اتحاد الكرة وعداً من رئيس مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي، بالسماح للاعبه بالاحتراف الخارجي، وتسهيل مهمته في ذلك، بعد أن تلقى اللاعب عرضاً للعب في أحد الأندية الأوروبية اعتباراً من الموسم المقبل.