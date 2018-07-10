«يارا» لـ «ياس» تظفر بـ «الوثبة ستاليونز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اكتسحت المهرة «يارا»، المملوكة لإدارة سباقات الخيل «ياس»، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، منافسيها بفارق 8.5 أطوال في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري دو بورزنيل)، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات، والذي أقيم، أول من أمس، بمضمار بومبادور الفرنسي، تحت مظلة النسخة العاشرة من المهرجان العالمي، بالتزامن مع «عام زايد»، تحت شعار: «عالم واحد 6 قارات.. أبوظبي العاصمة».

تقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز» تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق، البالغ طوله 1200 متر، والبالغة جائزته المالية 10 آلاف يورو، تسعة خيول ناشئة، تستعد لدخول عالم النجومية في سباقات الخيول العربية الأصيلة.

ولم تجد «يارا»، المنحدرة من نسل «سراب» والفرس «فزاعة»، أي صعوبة في تحقيق فوزها الناجز، وبأسلوب سهل، يؤكد نجوميتها كأحد الخيول التي ينتظرها مستقبل كبير في السباقات الكبيرة.

جاء فوز «يارا»، التي يشرف عليها المدرب إس آر سيمون، وبقيادة الفارس أنطوني ديرل، بصورة لافتة للأنظار، لتترك المركز الثاني كبطولة ثانية بين خمسة خيول، تنافست بقوة لاحتلال مركز الوصافة. من جهة أخرى، واصلت المهرة «هند» لـ«ياس» مسلسل عروضها الجيدة، حينما توجت بطلة لسباق 1300 متر، المخصص للخيول العربية، الذي أقيم، أول من أمس، بمضمار دوندخت في هولندا.

وكانت المهرة البالغة أربع سنوات، والمنحدرة من نسل «مهاب» والفرس «جلببتيكا»، قد حققت الفوز في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري البان جامي)، الذي أقيم بمضمار رويان الفرنسي، يوم 13 مايو الماضي، في أول مشاركة لها هذا الموسم.